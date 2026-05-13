Calendario del día: Hoy se publica el PIB de la Eurozona

- Hoy se conocerá el IPP de abril de Estados Unidos, donde se prevé un incremento del 0,5% a nivel mensual
- En Europa, se conocerá la segunda estimación del PIB del primer trimestre
- Hoy se conocerá el IPP de abril de Estados Unidos, donde se prevé un incremento del 0,5% a nivel mensual
- En Europa, se conocerá la segunda estimación del PIB del primer trimestre
En Estados Unidos, la atención se centra hoy en el informe del IPP de abril, tras la sólida lectura del IPC de ayer, que evidenció una persistente presión inflacionaria subyacente. El consenso prevé un aumento del IPP del 0,5% mensual. El mercado estará atento a si los precios al productor confirman las presiones inflacionarias generalizadas y refuerzan la postura cautelosa de la Reserva Federal.
En la zona Euro, se espera que la segunda estimación del PIB del primer trimestre confirme un crecimiento débil, después de que la lectura preliminar mostrara solo un 0,1% trimestral y un 0,8% interanual. Un elemento clave del informe serán los datos de empleo, que se prevé que aumenten en torno a un 0,1% trimestral.
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