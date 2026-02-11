Calendario del día: Las NFP y los inventarios de crudo toman el control del sentimiento del mercado.

- Europa arranca con tono débil mientras los inversores esperan los datos clave de empleo en EE. UU.
- Las NFP y el informe de inventarios de petróleo pueden marcar el ritmo del mercado en la segunda mitad del día.
- El CAC40 lidera las caídas, mientras Austria y Portugal destacan como los únicos focos de fortaleza.
La sesión cash en los mercados europeos acaba de comenzar. Las principales bolsas registran ligeros descensos en los primeros minutos de negociación.
DAX (Alemania): –0,34%
Euro Stoxx 50: –0,22%
Austria y Portugal son los mercados con mejor comportamiento.
El CAC40 lidera las caídas con retrocesos cercanos al 0,45%.
La gran pregunta es: ¿y ahora qué?
La respuesta dependerá en gran parte de los datos macroeconómicos y de los resultados empresariales que se publican hoy. Los detalles están recogidos en los calendarios adjuntos.
Fuente: XTB
Fuente: XTB
