Calendario del día: Lecturas clave de los PMI

- El calendario económico de hoy presenta varias publicaciones clave
- En Australia, el informe de mercado laboral correspondiente al mes de abril ha revelado un deterioro de la salud económica
- La balanza comercial de Japón en el mes de abril muestra una recuperación del comercio exterior de país
- Hoy se conocerán los PMI de la eurozona
- El calendario económico de hoy presenta varias publicaciones clave
- En Australia, el informe de mercado laboral correspondiente al mes de abril ha revelado un deterioro de la salud económica
- La balanza comercial de Japón en el mes de abril muestra una recuperación del comercio exterior de país
- Hoy se conocerán los PMI de la eurozona
El calendario macroeconómico de hoy es extenso, pero cabe destacar que ya se ha publicado una cantidad significativa de datos importantes durante la sesión asiática. A continuación, presentamos un listado de las publicaciones clave, lo que podría indicar datos ligeramente peores desde una perspectiva europea o estadounidense.
Australia
El informe del mercado laboral de abril reveló un claro deterioro de la salud económica. La tasa de desempleo aumentó inesperadamente al 4,5% (el nivel más alto desde noviembre de 2021, frente al 4,3% previsto), mientras que el empleo se redujo en 18.600 puestos de trabajo (frente a un aumento previsto de 17.500). Esta debilidad se confirma también por el descenso de la tasa de participación al 66,7% y el repunte del desempleo juvenil por encima del 11%. La única divergencia positiva fue un aumento del 0,8% en las horas trabajadas. Estos datos acercan significativamente al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a una pausa en las subidas de tipos de interés prevista para junio.
Japón
Abril trajo consigo una recuperación masiva y mejor de lo esperado del comercio exterior japonés. La balanza comercial registró un superávit de 301.900 millones de yenes (el mercado preveía un déficit de 29.700 millones de yenes), gracias a un aumento interanual del 14,8% en las exportaciones (previsión: 9,3%). Por otro lado, los pedidos de maquinaria de marzo cayeron un 9,4% intermensual (peor que la previsión del 8,1%), pero aumentaron un 5,9% interanual, superando significativamente el consenso (4,5%).
Calendario económico
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09:15 - Francia - PMI manufacturero – Datos preliminares (mayo). Consenso: 52,2. Anterior: 52,0.
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09:15 - Francia - PMI de servicios – Datos preliminares (mayo). Consenso: 46,4. Anterior: 46,6.
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09:30 - Alemania - PMI manufacturero – Datos preliminares (mayo). Consenso: 51,1. Anterior: 51,0.
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09:30 - Alemania - PMI de servicios – Datos preliminares (mayo). Consenso: 47,2. Anterior: 47,0.
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10:00 - Eurozona - PMI compuesto – Datos preliminares (mayo). Consenso: —. Anterior: 49,2.
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14:30 - EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Consenso: 210.000. Anterior: 211.000.
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14:30 - EE. UU. - Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (mayo). Consenso: 19,0. Anterior: 18,0.
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14:30 - EE. UU. - Permisos de construcción (abril). Consenso: 1,37 millones. Anterior: 1,39 millones.
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14:30 - EE. UU. - Inicio de construcción de viviendas (abril). Consenso: 1,45 millones. Anterior: 1,41 millones.
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15:45 - EE. UU. - PMI manufacturero (mayo). Consenso: 53,0. Anterior: 53,8.
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15:45 - EE. UU. - PMI de servicios (mayo). Consenso: 51,1. Anterior: 51,1.
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