Calendario del día: Lecturas clave de los PMI

El calendario macroeconómico de hoy es extenso, pero cabe destacar que ya se ha publicado una cantidad significativa de datos importantes durante la sesión asiática. A continuación, presentamos un listado de las publicaciones clave, lo que podría indicar datos ligeramente peores desde una perspectiva europea o estadounidense.

Australia

El informe del mercado laboral de abril reveló un claro deterioro de la salud económica. La tasa de desempleo aumentó inesperadamente al 4,5% (el nivel más alto desde noviembre de 2021, frente al 4,3% previsto), mientras que el empleo se redujo en 18.600 puestos de trabajo (frente a un aumento previsto de 17.500). Esta debilidad se confirma también por el descenso de la tasa de participación al 66,7% y el repunte del desempleo juvenil por encima del 11%. La única divergencia positiva fue un aumento del 0,8% en las horas trabajadas. Estos datos acercan significativamente al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a una pausa en las subidas de tipos de interés prevista para junio.

Japón

Abril trajo consigo una recuperación masiva y mejor de lo esperado del comercio exterior japonés. La balanza comercial registró un superávit de 301.900 millones de yenes (el mercado preveía un déficit de 29.700 millones de yenes), gracias a un aumento interanual del 14,8% en las exportaciones (previsión: 9,3%). Por otro lado, los pedidos de maquinaria de marzo cayeron un 9,4% intermensual (peor que la previsión del 8,1%), pero aumentaron un 5,9% interanual, superando significativamente el consenso (4,5%).

Calendario económico