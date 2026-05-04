Calendario del día: PMI de las economías europeas

Nos acercamos al inicio de la sesión bursátil en Europa. Comprobaremos la reacción inicial del mercado petrolero a los detalles operativos del Proyecto Libertad, cualquier comentario de Irán que interprete el plan como una violación del alto el fuego, y el posicionamiento final antes de la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que podría sentar un precedente para futuras decisiones de los bancos centrales que lidian con la inflación derivada de la guerra. En cuanto a los datos macroeconómicos, conviene estar atentos a los próximos informes del PMI manufacturero de las principales economías europeas y a los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos.

También cabe destacar el calendario empresarial de esta semana. En los próximos días se publicarán varios informes importantes correspondientes al primer trimestre del año 2026.

Fuente: xStation

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