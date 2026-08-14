Decepción en los datos de ventas minoristas en EE. UU. 💥

El consumidor estadounidense se está enfriando. A continuación, las últimas cifras reportadas:

Ventas minoristas: -0,6 % intermensual (previsión: +0,1 %)

Ventas minoristas, excluidos automóviles: -0,3 % intermensual (previsión: +0,2 %)

Grupo de control: -0,4 % intermensual (previsión: +0,3 %)

El dólar estadounidense está sufriendo un fuerte golpe tras conocer este informe. Estos datos por debajo de las expectativas apuntan a una fuerte desaceleración del gasto de los consumidores, aumentando considerablemente las probabilidades de recortes de tipos de interés más rápidos y profundos.

El dólar está perdiendo terreno a medida que las rentabilidades de los bonos caen como respuesta. Los inversores están reduciendo sus esperanzas de que la Fed realice más de una subida de tipos de aquí a mediados de 2027.