Damos comienzo a la primera sesión bursátil completa tras las vacaciones de Semana Santa. Trump reiteró que esta noche (miércoles a las 3:00 a. m., hora CET) es el plazo límite para que Irán abra el estrecho de Ormuz; de lo contrario, amenaza con destruir la infraestructura energética del país. Al mismo tiempo, añadió que las conversaciones van bien y que le gustaría llegar a un acuerdo. Irán ha rechazado oficialmente el ultimátum, calificando las amenazas de Trump de «retórica arrogante», pero Axios informa que Estados Unidos considera esta respuesta una táctica de negociación, no un cierre definitivo de la puerta. Washington mantiene abierta la posibilidad de retrasar la acción militar si surge una vía creíble hacia un acuerdo.

La geopolítica seguirá siendo la principal prioridad para los mercados. En cuanto a los datos económicos, el interés se centra en los datos del PMI de marzo para el sector servicios europeo.

A continuación, presentamos el calendario detallado del día: