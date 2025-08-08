Leer más

Calendario económico con la atención puesta en el empleo canadiense

03:43 8 de agosto de 2025

La agenda macroeconómica de hoy muestra una actividad inusualmente moderada, tras una semana intensa y volátil. El único dato relevante es el informe laboral de Canadá, aunque no se prevé que tenga repercusiones significativas a nivel global.

Además, a las 18:20 el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, pronunciará un discurso titulado "Prosperidad financiera en el delta del Misisipi: Una conversación sobre banca, crédito y pequeñas empresas". Parece improbable que el funcionario de la Fed ofrezca información sustancial sobre su perspectiva de política monetaria.

Calendario económico

07:30 AM, Francia - Datos de empleo:

  • Tasa de desempleo en Francia (T2): actual 7,5%; previsión 7,5%; anterior 7,5%;

13:15 PM, Reino Unido - El miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Pill, habla

13:30 PM, Canadá - Datos de empleo de julio:

  • Tasa de desempleo: previsión 7,0%; anterior 6,9%;Participation Rate: previous 65.4%;
  • Variación del pleno empleo: anterior 13,5K;
  • Cambio en el empleo a tiempo parcial: anterior 69,5K;
  • Salario medio por hora Empleado permanente: anterior 3,2%;
  • Cambio de empleo: pronóstico 15,3K; anterior 83,1K;

18:20 PM, Estados Unidos - Discurso del presidente Alberto Musalem, de la Reserva Federal de St. Louis

19:00 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA:

  • Recuento de plataformas petrolíferas Baker Hughes en EE. UU.: pronóstico 410; anterior 410;

 

 

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Análisis de mercado

08.08.2025
10:23

Ethereum se acerca a los 4.000 $

En la segunda mitad de la sesión de ayer, Ethereum y las principales altcoins aumentaron su cotización después de que el presidente...

 8:24

El Nikkei lidera subidas en Asia tras acuerdo arancelario con EE. UU.

Los índices de Asia-Pacífico mostraron pocos cambios en el último día de negociación de la semana. Los índices...
07.08.2025
23:05

El peso mexicano estable tras recorte de 25 puntos base de Banxico

El peso mexicano reacciona tras recorte Banxico de 25 puntos base con alta volatilidad frente al dólar estadounidense. La decisión del Banco...
