La agenda macroeconómica de hoy muestra una actividad inusualmente moderada, tras una semana intensa y volátil. El único dato relevante es el informe laboral de Canadá, aunque no se prevé que tenga repercusiones significativas a nivel global.

Además, a las 18:20 el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, pronunciará un discurso titulado "Prosperidad financiera en el delta del Misisipi: Una conversación sobre banca, crédito y pequeñas empresas". Parece improbable que el funcionario de la Fed ofrezca información sustancial sobre su perspectiva de política monetaria.

Calendario económico

07:30 AM, Francia - Datos de empleo:

Tasa de desempleo en Francia (T2): actual 7,5%; previsión 7,5%; anterior 7,5%;

13:15 PM, Reino Unido - El miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Pill, habla

13:30 PM, Canadá - Datos de empleo de julio:

Tasa de desempleo: previsión 7,0%; anterior 6,9%;Participation Rate: previous 65.4%;

Variación del pleno empleo: anterior 13,5K;

Cambio en el empleo a tiempo parcial: anterior 69,5K;

Salario medio por hora Empleado permanente: anterior 3,2%;

Cambio de empleo: pronóstico 15,3K; anterior 83,1K;

18:20 PM, Estados Unidos - Discurso del presidente Alberto Musalem, de la Reserva Federal de St. Louis

19:00 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA: