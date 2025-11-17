Hoy conoceremos el informe de inflación en Canadá

Las principales publicaciones económicas del día son el informe del PIB de Suiza y el IPC de Canadá. Además, las intervenciones de tres miembros de la Fed —Williams, Kashkari y Waller— podrían resultar de interés. Los recientes comentarios de los responsables políticos han reducido las expectativas de un recorte en la próxima reunión hasta el 43,9%. Si se mantienen declaraciones más restrictivas, esta tendencia podría asentarse.
Calendario económico del día
09:00 - Informe del tercer trimestre del PIB de Suiza
- Dato previo del 0,1% intertrimestral.
09:15 - Intervención de De Guindos (BCE)
11:00 - Previsiones económicas de la UE
14:20 - Discurso de Mann (Banco de Inglaterra)
14:30 - Datos de inflación de octubre en Canadá
14:30 - Índice de Manufactura del Estado de Nueva York (noviembre)
- Pronóstico: 6,10. Dato previo de 10,70.
15:00 - Discurso de Williams (Fed)
15:45 - Discurso de Lane (BCE)
19:00 - Discurso de Kashkari (Fed)
21:35 - Discurso de Waller (Fed)
