08:53 · 28 de octubre de 2025

Calendario económico: confianza del consumidor y datos del mercado inmobiliario en el centro de atención en Wall Street

Conclusiones clave
EUR/USD
Forex
-
-
Conclusiones clave
  • Sentimiento del consumidor débil en Alemania, ligeramente mejor en Italia
  • El índice de confianza del consumidor de Conference Board y los datos del mercado inmobiliario en EE. UU. captan el interés
  • Los futuros de índices europeos y estadounidenses operan ligeramente a la baja

El calendario económico de hoy es relativamente ligero, con la atención centrada en los datos provenientes de Estados Unidos, donde los inversores esperan cifras sobre el mercado de la vivienda y, lo más importante, el índice de confianza del consumidor del Conference Board.
Los mercados anticipan un ligero descenso en la confianza del consumidor con respecto a la lectura anterior; sin embargo, existe el riesgo de una caída más pronunciada en medio del cierre parcial del gobierno estadounidense.

Calendario Económico (horarios en GMT-3)

4:15 AM – Alemania: Índice de Confianza del Consumidor GfK: -24.1 (pronóstico: -22, anterior: -22.5)

5:00 AM – Italia:

  • Confianza del Consumidor: 97.6 vs pronóstico 97, anterior 96.8

  • Confianza Empresarial: 88.3 vs pronóstico 87, anterior 87.3

9:55 AM – EE.UU.: Redbook (ventas minoristas semanales), anterior: +5% interanual

10:00 AM – EE.UU.: Índice de Precios de Vivienda:

  • Interanual: +2.3%

  • Mensual: -0.1%

11:00 AM – EE.UU.:

  • Conference Board – Confianza del Consumidor: se espera 93.75, anterior 94.2

  • Índice Manufacturero de la Fed de Richmond, anterior -17

5:30 PM – EE.UU.: Inventarios Semanales de Petróleo API

Resultados Corporativos

Antes de la apertura de Wall Street:

  • PayPal

  • UPS

  • UnitedHealth

Después del cierre:

  • Visa

  • Parker-Hannifin

_______________

