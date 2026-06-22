- El calendario económico del día se presenta relativamente ligero
- Hoy se conocerá el IPC de Canadá de mayo
- Christine Lagarde, presidenta del BCE, dará declaraciones
- El calendario económico del día se presenta relativamente ligero
- Hoy se conocerá el IPC de Canadá de mayo
- Christine Lagarde, presidenta del BCE, dará declaraciones
Para la primera mitad del día tenemos las siguientes publicaciones :
-
03:00 – China: Tipo de interés de los préstamos a 1 año (3,00% – en línea con la previsión y la cifra anterior), tipo de interés de los préstamos a 5 años (3,50% – sin cambios)
-
09:30 – Polonia: Salarios interanuales, mayo (previsión: 6,0% frente al 5,4% anterior), ventas minoristas interanuales, mayo (previsión: 5,3% frente al 2,8% anterior)
-
13:00 – Intervención de Nagel, presidente del Bundesbank
-
14:30 – Canadá: IPC interanual de mayo (previsión: 3,0% frente al 2,8% anterior) e IPC mensual (previsión: 0,8% frente al 0,4% anterior) – publicación clave
-
14:30 – Intervención de Christine Lagarde, presidenta del BCE
-
15:00 – Intervención de Waller, miembro de la Reserva Federal
Resultados corporativos de esta semana
Esta semana, los resultados corporativos más relevantes son:
-
Martes 23 de junio – FedEx (consenso de BPA: 5,96 frente a 6,07 del año anterior; ingresos: 23.540 millones de dólares frente a 22.200 millones del año anterior) – resultados previstos para esta noche, de gran importancia como indicador del estado de la logística global; Carnival (BPA: 0,46 frente a 0,35).
-
Miércoles 24 de junio – Micron Technology – Un resultado clave para todo el sector de los chips (consenso de BPA: 10,81 frente a 1,91 del año anterior; ingresos: 22.510 millones de dólares frente a 9.300 millones de dólares) – resultados previstos para esta noche.
-
Jueves 25 de junio – Darden Restaurants, SYNNEX, McCormick, Acuity Brands – todos antes de la apertura del mercado.
Se prevé que Micron experimente una elevada volatilidad el miércoles. Sus resultados podrían tener un impacto significativo en todo el sector de los semiconductores en el contexto del auge de la IA.
Cierre de mercado: fin de una semana extremadamente intensa (19.06.2026)
¿Podrán los bancos centrales más agresivos detener el mercado alcista?
Calendario del día: Hoy es festivo en EE. UU.
La bolsa hoy: Retroceso de la renta variable, fortaleza del dólar y cautela geopolítica
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "