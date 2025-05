Calendario económico: El IPC de la eurozona y las nóminas no agrícolas de EE. UU. en el punto de mira

El calendario económico de hoy incluye datos clave de inflación de la eurozona y el crucial informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. Los mercados seguirán de cerca estos indicadores en busca de indicios de salud económica y posibles implicaciones para la política monetaria en medio de las tensiones comerciales. Esta semana ya han presenciado avances significativos, con China mostrando su disposición a posibles negociaciones comerciales con EE. UU., aunque enfatizando que cualquier diálogo debe basarse en la "sinceridad" y la eliminación de aranceles unilaterales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos clave del día de hoy 09:30 - Datos del PMI manufacturero de España PMI manufacturero de España (abr.): Pronóstico: 50,0 vs. 49,5 anterior

09:30 - Datos del PMI manufacturero de Suiza PMI manufacturero de Suiza (procure.ch) (abr.): Pronóstico: 48,7 vs. 48,9 anterior

09:45 - Datos del PMI manufacturero de Italia PMI manufacturero de Italia (abr.): Pronóstico: 47,1 vs. 46,6 anterior

09:50 - Datos del PMI manufacturero de Francia PMI manufacturero de Francia (abr.): Pronóstico: 48,2 vs. 48,5 anterior

09:55 - Datos del PMI manufacturero de Alemania PMI manufacturero de Alemania (abr.): Pronóstico: 48,0 vs. 48,3 anterior

10:00 - Datos del PMI manufacturero de la eurozona PMI manufacturero de la eurozona (abr.): Pronóstico: 48,7 vs. 48,6 anterior

10:00 - Boletín Económico del BCE

11:00 - Datos de Inflación de la Eurozona IPC subyacente de la Eurozona (Interanual) (Abr): Previsión: 2,5% vs. 2,4% anterior IPC de la Eurozona (Interanual) (Abr): Previsión: 2,1% vs. 2,2% anterior IPC de la Eurozona (Mensual) (Abr): Previsión: 0,6% anterior

11:00 - Datos de Desempleo de la Eurozona Tasa de Desempleo de la Eurozona (Mar): Previsión: 6,1% vs. 6,1% anterior

14:30 - Datos de Empleo en EE. UU. Salario Promedio por Hora en EE. UU. (Interanual) (Abr): Previsión: 3,9% vs. 3,8% anterior Salario Promedio por Hora en EE. UU. (Mensual) (Abr): Previsión: 0,3% vs. 0,3% anterior Nóminas No Agrícolas en EE. UU. (Abr): Previsión: 138.000 vs. 228.000 anterior Empleo Privado No Agrícola en EE. UU. Nóminas (abr.): Pronóstico: 124.000 vs. 209.000 anterior Tasa de desempleo en EE. UU. (abr.): Pronóstico: 4,2 % vs. 4,2 % anterior Tasa de participación en EE. UU. (abr.): 62,5 % anterior Tasa de desempleo U6 en EE. UU. (abr.): 7,9 % anterior

14:00 - Datos de pedidos de fábrica en EE. UU. Pedidos de fábrica en EE. UU. (mensual) (mar.): Pronóstico: 4,4 % vs. 0,6 % anterior

19:00 - Recuento de plataformas petrolíferas Baker Hughes en EE. UU. Recuento de plataformas petrolíferas Baker Hughes en EE. UU.: 483 anterior Recuento total de plataformas Baker Hughes en EE. UU.: 587 anterior

21:30 - Posiciones especulativas de la CFTC

