Calendario Económico: ¿En qué se centran los mercados tras el NFP? (03.07.2026)

Hoy es una jornada sin actividad en los mercados estadounidenses. Los estadounidenses disfrutan de un fin de semana largo debido al 250.º aniversario de la Independencia (4 de julio). Por esta razón, los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) se publicaron excepcionalmente un día antes, y no el primer viernes del mes.

Recordemos que el informe resultó ser una sorpresa negativa para los inversionistas, al mostrar una creación de empleo significativamente inferior a la esperada (+49.000 frente a +107.000), junto con una importante revisión a la baja de los datos de los dos meses anteriores (-74.000).

Figura 1: Variación de las Nóminas No Agrícolas (NFP) y del subíndice de empleo del ISM PMI (2023-2026)

Fuente: XTB Research, 03.07.2026

Hoy la atención se centra principalmente en las lecturas de los PMI. Ya se han publicado los datos de Asia, mientras que durante la jornada se conocerán las revisiones correspondientes a varios países europeos.

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Principales publicaciones de la sesión asiática

China

Según los datos del PMI de junio, el ritmo de crecimiento del sector servicios se desaceleró ligeramente, aunque permaneció en un nivel sólido (54,1). Un factor clave fue el aumento de los pedidos del exterior.

El número de pedidos aumentó por octavo mes consecutivo, lo que contribuyó a una recuperación del empleo, registrando el ritmo de crecimiento más rápido desde julio de 2024.

El aumento de los costos de personal, materias primas y transporte impulsó una subida de precios, en línea con los últimos datos del IPP, que alcanzó un 3,9%, su nivel más alto en casi cuatro años.

Japón

En la Tierra del Sol Naciente únicamente se publicó una revisión de datos, considerada de importancia secundaria. No obstante, el indicador del sector servicios fue revisado al alza desde 51,8 hasta 52,2.

Cabe destacar que el número de nuevos pedidos, tanto en el sector manufacturero como en servicios, creció al segundo ritmo más rápido de los últimos tres años, impulsado principalmente por la fortaleza de la demanda interna y no por las exportaciones.

Las declaraciones de la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, captaron mayor atención, al señalar que Tokio continúa preparado para intervenir en el mercado cambiario. También destacó la estrecha cooperación con Washington en esta materia. Además, se refirió al aumento de los rendimientos de los bonos, indicando que la política fiscal se conducirá de manera que permita recuperar la confianza del mercado.

Australia

En Australia también se registró una ligera revisión al alza de los datos del PMI de junio.

El indicador del sector servicios fue revisado finalmente hasta 50,5.

El número de nuevos pedidos cayó, tanto en el mercado interno como en el exterior.

La inflación de los precios de producción alcanzó su nivel más bajo desde enero.

La confianza sobre las perspectivas para los próximos 12 meses descendió hasta su nivel más bajo desde noviembre de 2023, afectada por las preocupaciones sobre el entorno económico y los cambios tributarios incluidos en el presupuesto federal.

Calendario macroeconómico

Viernes

España: PMI del sector servicios Hora: 08:15 Consenso: 51 Dato anterior: 50,1

Italia: PMI del sector servicios Hora: 08:45 Consenso: 50,3 Dato anterior: 49,4

Alemania: PMI del sector servicios (revisión) Hora: 08:55 Consenso: 46,8 Dato anterior: 48,1

Eurozona: PMI del sector servicios (revisión) Hora: 09:00 Consenso: 48,9 Dato anterior: 47,7

Reino Unido: PMI del sector servicios (revisión) Hora: 09:30 Consenso: 48,7 Dato anterior: 49,3

Reino Unido: Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey Hora: 16:00



Presentación de resultados

Ninguna. El mercado estadounidense permanece cerrado por la celebración del 250.º aniversario de la Independencia.

3 mercados para seguir

Yen japonés (JPY)

El par USDJPY cayó por debajo del nivel psicológico de 162. Sin embargo, la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, reiteró que Tokio permanece preparado para intervenir en el mercado cambiario.

Oro y plata

Los precios de los metales preciosos continúan recuperándose desde sus mínimos recientes, un movimiento que está vinculado principalmente a la caída de los rendimientos de los bonos soberanos en las principales economías. Este comportamiento se ve respaldado por los datos del mercado laboral estadounidense publicados ayer.

EU50

Ante la ausencia de negociación en el mercado estadounidense, la atención de los inversionistas se trasladará hacia Europa. La principal incógnita será determinar si continuará la rotación de capital hacia sectores más defensivos.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros, XTB