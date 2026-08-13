USD/JPY frena en el 50% de Fibonacci: ¿vuelve a fortalecerse el yen?

El USD/JPY continúa exactamente en el punto en el que lo dejamos: la intervención funcionó como freno, pero todavía no ha confirmado un cambio de tendencia. Tras caer desde 163,99 hasta 155,20 yenes por dólar, el cruce recuperó aproximadamente la mitad del movimiento y se detuvo alrededor de 159,60. Desde entonces, el precio oscila con volatilidad entre 158,56 y 159,54, una franja que concentra la lucha entre quienes esperan una nueva apreciación del yen y quienes consideran que el diferencial de tipos volverá a impulsar al dólar.

El 50% del tramo de intervención se encuentra en 159,595. La coincidencia entre esta referencia y el máximo reciente de 159,54 refuerza la importancia del área. No se trata de una frontera económica ni de un nivel defendido oficialmente, pero sí del punto en el que el mercado debe decidir si acepta la recuperación del dólar o vuelve a favorecer la fortaleza del yen.

La intervención frenó al dólar, pero no eliminó el carry trade

La actuación coordinada alejó al cruce desde 163,99 y elevó considerablemente el riesgo de mantener posiciones vendidas en yenes. También estableció la zona de 160 como una referencia políticamente sensible. Sin embargo, la recuperación posterior demuestra que los fundamentos que sostenían al USD/JPY no han desaparecido. La intervención ha cambiado el comportamiento del mercado, pero todavía no ha eliminado la diferencia de rentabilidad entre Estados Unidos y Japón.

El Banco de Japón mantiene su tipo de referencia alrededor del 1%, mientras la Reserva Federal conserva el rango del 3,50% al 3,75%. El diferencial continúa favoreciendo al dólar y mantiene vivo el carry trade: financiarse en yenes para adquirir activos con mayor rentabilidad. Mientras esa diferencia siga siendo amplia, cualquier periodo de menor volatilidad puede animar al mercado a reconstruir posiciones contra la moneda japonesa.

La diferencia respecto a semanas anteriores es que ahora esa estrategia tiene más riesgo. Las autoridades demostraron que pueden coordinarse y provocar una apreciación cercana al 5% en poco tiempo. La intervención no necesita repetirse todos los días para ser efectiva; basta con que los operadores consideren creíble la posibilidad de otra actuación cerca de 160. Esto limita por el momento la capacidad del USD/JPY para recuperar libremente sus máximos.

El Banco de Japón gana protagonismo para el yen

La atención se ha desplazado al Banco de Japón. En su reunión de julio mantuvo los tipos sin cambios mediante una votación de ocho a uno, pero el miembro disidente defendió elevarlos hasta el 1,25%. Además, el mercado asigna ahora aproximadamente un 76% de probabilidad a una subida en septiembre, frente al 24% descontado antes de la intervención.

Mizuho ha adelantado a septiembre su previsión para el próximo movimiento y ha elevado su estimación del tipo terminal desde el 1,50% hasta el 1,75%. Esta expectativa ofrece apoyo al yen, pero también aumenta el riesgo de decepción. Si el Banco de Japón retrasa la subida o acompaña la decisión con un mensaje demasiado prudente, el mercado podría volver a vender la moneda japonesa.

La inflación ofrece argumentos para continuar la normalización. El encarecimiento de la energía, la depreciación acumulada del yen y la transmisión de los salarios hacia los precios dificultan que el banco central mantenga indefinidamente unas condiciones financieras tan acomodaticias. Una moneda débil eleva el coste de las importaciones, reduce la renta real de los hogares y presiona especialmente a las empresas dependientes de energía y materias primas extranjeras.

Los datos de Estados Unidos ofrecen menos apoyo al USD/JPY

Estados Unidos también empieza a ofrecer menos apoyo al cruce. El IPC de julio aumentó un 0,1% mensual y moderó su tasa interanual hasta el 3,4%. Además, los precios de producción permanecieron sin cambios, frente al avance del 0,2% esperado, y su tasa interanual descendió desde el 5,5% hasta el 4,7%. Estos datos, combinados con la pérdida de empleo registrada en julio, han reducido la probabilidad de una subida de la Reserva Federal en septiembre aproximadamente hasta el 32%.

Una menor presión sobre los tipos estadounidenses reduce parte de la ventaja del dólar. Sin embargo, el movimiento todavía no resulta suficiente para confirmar una tendencia bajista en el USD/JPY. La rentabilidad estadounidense continúa siendo elevada y el mercado necesita comprobar que la moderación de la inflación se mantiene cuando se incorpore plenamente el reciente encarecimiento de la energía.

Análisis técnico del USD/JPY: 158,56 y 159,54 marcan el rango

Técnicamente, el rango comprendido entre 158,56 y 159,54 ofrece ahora la información más útil. Las oscilaciones dentro de esta franja muestran que existe demanda de dólares en la parte inferior, pero también oferta cerca del retroceso del 50%. La volatilidad no representa una dirección definida: refleja precisamente la ausencia de acuerdo entre compradores y vendedores.

Mientras el precio permanezca dentro del rango, no existe confirmación para iniciar un nuevo movimiento direccional. Comprar yenes antes de perder 158,56 significaría anticipar un giro que todavía no se ha producido. Apostar por la recuperación del dólar antes de superar 159,54 supondría ignorar que el mercado continúa rechazando el punto medio de la intervención.

Fuente: xStation.

¿Qué ocurre si el USD/JPY pierde 158,56?

Una ruptura confirmada por debajo de 158,56 abriría la puerta a un nuevo tramo de fortaleza del yen y, por tanto, bajista en el USD/JPY. La primera referencia aparecería alrededor de 157,50, mientras que una extensión del movimiento permitiría volver a mirar hacia 155,20, mínimo alcanzado después de la intervención. La señal tendría mayor validez si, tras romper, el precio realizara un pullback incapaz de recuperar 158,56.

¿Qué ocurre si el USD/JPY supera 159,60?

El escenario contrario exigiría superar 159,54 y, especialmente, consolidar por encima de 159,60. Esa ruptura demostraría que el dólar ha recuperado más de la mitad de la caída y devolvería la atención a 160. Por encima de esa zona aumentaría tanto el potencial de continuidad alcista como el riesgo de una nueva respuesta de las autoridades. Una recuperación sostenida de 160 cuestionaría la fortaleza inmediata del yen, aunque 163,99 seguiría siendo la referencia que mediría el fracaso completo de la intervención.

El yen espera una ruptura del rango para definir dirección

Por ahora, el USD/JPY continúa atrapado entre dos fuerzas. El diferencial de tipos y el carry trade sostienen al dólar; la amenaza de intervención, la expectativa de una subida del Banco de Japón y la moderación de los datos estadounidenses respaldan al yen. El precio está respetando el área del 50%, pero aún no ha elegido dirección.

La confirmación llegará fuera de 158,56-159,54. Por debajo, comenzaría a tomar forma una nueva operación de fortaleza del yen. Por encima, el dólar recuperaría el control y volvería a poner a prueba la zona políticamente sensible de 160. Hasta entonces, la volatilidad es ruido dentro de una lucha todavía sin vencedor.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.