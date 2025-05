💼 Calendario Económico: Inflación, PIB y Producción Industrial al otro lado del Atlántico (15.05.2025)

El calendario econ贸mico de hoy est谩 excepcionalmente cargado y repleto de datos clave tanto de la eurozona como de Estados Unidos, lo cual es crucial desde la perspectiva del mercado. Escucharemos una serie de discursos de representantes del Banco Central Europeo y se publicar谩n los datos de producci贸n industrial de la eurozona, que se espera registren un aumento considerable tanto en t茅rminos interanuales como mensuales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El evento m谩s destacado entre las declaraciones de los banqueros centrales ser谩 la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, poco despu茅s de la publicaci贸n en EE.鈥疷U. de datos sobre ventas minoristas, actividad manufacturera regional y solicitudes de subsidio por desempleo. Calendario econ贸mico para hoy (UTC-4): Eurozona : Discurso de Elderson (BCE)

Polonia : Datos de inflaci贸n de abril Previsi贸n del IPC mensual: +0,4鈥% (anterior: +0,2鈥% ) Previsi贸n del IPC interanual: +4,2鈥% (anterior: +4,9鈥% )

Polonia : Datos del PIB PIB trimestral (1T): anterior +1,3鈥% PIB interanual (1T): anterior +3,2鈥%

Estados Unidos : Informe mensual del DOE

Reino Unido : Productividad laboral (4T): -2,4鈥%

Eurozona : Variaci贸n del empleo trimestral (1T): +0,1鈥% , anterior: +0,1鈥%

Eurozona : Producci贸n industrial de marzo Previsi贸n interanual: +2,5鈥% (anterior: +1,2鈥% ) Previsi贸n mensual: +1,9鈥% (anterior: +1,1鈥% )

Eurozona : Datos del PIB PIB trimestral (1T): previsi贸n +0,4鈥% , anterior: +0,2鈥% PIB interanual (1T): previsi贸n +1,2鈥% , anterior: +1,2鈥%

Eurozona : Previsiones econ贸micas de primavera (Comisi贸n Europea)

Eurozona : Datos adicionales de empleo Empleo total (1T): 169,435 millones Variaci贸n del empleo interanual (1T): -0,8鈥% , anterior: +0,7鈥%

Eurozona : Discurso de De Guindos (BCE)

Canad谩 : Inicios de construcci贸n de viviendas 鈥 abril Dato: 227.0K (anterior: 214.2K )

Canad谩 : Ventas mayoristas de marzo Previsi贸n: -0,4鈥% mensual (anterior: +0,3鈥% )

Canad谩 : Ventas manufactureras de marzo Previsi贸n: -1,8鈥% mensual (anterior: +0,2鈥% )

Estados Unidos : Solicitudes de subsidio por desempleo Iniciales: previsi贸n 229鈥疜 (anterior: 228鈥疜 ) Promedio de 4 semanas: 227鈥疜 Continuas: previsi贸n 1,890鈥疢 (anterior: 1,879鈥疢 )

Estados Unidos : Informe EIA de abril Ventas minoristas excluyendo gasolina y autom贸viles: anterior +0,8鈥% mensual

Estados Unidos : Datos de inflaci贸n de abril 鈥 IPP IPP interanual: previsi贸n +2,5鈥% (anterior: +2,7鈥% ) IPP mensual: previsi贸n +0,2鈥% (anterior: -0,4鈥% ) IPP subyacente interanual (excluye alimentos, energ铆a y transporte): anterior +3,4鈥% IPP subyacente mensual: anterior +0,1鈥%

Estados Unidos : Ventas minoristas de abril General: previsi贸n 0,0鈥% mensual (anterior: +1,4鈥% ) Interanual: anterior +4,6鈥% Ventas minoristas subyacentes: previsi贸n +0,3鈥% mensual (anterior: +0,5鈥% )

Estados Unidos : 脥ndice manufacturero de la Fed de Filadelfia (mayo) Previsi贸n: -11,3 (anterior: -26,4 )

Estados Unidos : Discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

Estados Unidos : Producci贸n industrial de abril Previsi贸n mensual: -0,2鈥% (anterior: +0,3鈥% ) Interanual: anterior +1,34鈥% Utilizaci贸n de capacidad: previsi贸n +0,2鈥% mensual (anterior: -0,3鈥% )

Estados Unidos : Inventarios empresariales de marzo Previsi贸n: +0,2鈥% mensual (anterior: +0,2鈥% )

Estados Unidos : Inventarios minoristas excluyendo autom贸viles (marzo) Previsi贸n: +0,4鈥% (anterior: +0,1鈥% )

Estados Unidos : 脥ndice del mercado inmobiliario NAHB (mayo) Previsi贸n: 40 (anterior: 40 )

Estados Unidos : Previsi贸n del PIBNow (Reserva Federal de Atlanta, 2T) Previsi贸n: +2,3鈥% (anterior: +2,3鈥% )

Estados Unidos : Discurso de Barr, vicepresidente de Supervisi贸n de la Fed

Estados Unidos : Saldo de reservas de los bancos en la Reserva Federal Previo: $3,201 billones

Estados Unidos : Balance general de la Reserva Federal Previo: $6,711 billones



