El gas natural profundiza su caída y pierde un 3,5 % tras el informe de inventarios de la EIA 📉

Cambio en inventarios de gas natural (EIA): +96 mil millones de pies cúbicos (pronóstico: +87B; anterior: +95B) Los futuros de gas natural Henry Hub (NATGAS) reaccionan con una fuerte caída tras el informe, lo que indica una notable recuperación en los niveles de almacenamiento en Estados Unidos. La mayor inyección de gas de lo esperado ejerce presión sobre los precios al reflejar un equilibrio más holgado entre oferta y demanda.

