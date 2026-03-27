Conclusiones clave El calendario económico está marcado por el informe de inflación preliminar en España

También se conocerán los datos finales de la Universidad de Michigan

Hoy, último viernes de marzo, el calendario macroeconómico se presenta interesante, empezando por el informe de inflación preliminar en España que conoceremos dentro de unos minutos. La atención de los inversores también se centrará en el informe vespertino de Estados Unidos —los datos finales de la Universidad de Michigan—, que tradicionalmente ofrecen información importante sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación. Calendario económico del día (CET) 09:00 – España: Inflación preliminar del mes de marzo IPC mensual: previsión 1,2 % (anterior: 0,4 %)

IPCA mensual: previsión 1,2 % (anterior: 0,4 %)

IPC interanual: previsión 3,7 % (anterior: 2,3 %)

IPCA interanual: previsión 3,9 % (anterior: 2,5 %) 09:00 – Polonia: Indicador Económico Adelantado (BIEC) (marzo) (anterior: 173,2) 15:00 – EE. UU.: Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (marzo) Índice de confianza: previsión 54 (anterior: 56,6)

Expectativas de inflación a corto plazo: 3,4 % (sin cambios)

Expectativas de inflación a largo plazo: previsión 3,2 % (anterior: 3,3 %) 16:30 – EE. UU.: Discurso de Mary Daly (Fed San Francisco) 16:40 – EE. UU.: Discurso de Anna Paulson (Fed Philadelphia) 17:00 – Eurozona: Discurso de Isabel Schnabel (BCE)

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