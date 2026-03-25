Conclusiones clave Hoy se conocerán los datos del índice IFO de Alemania y la balanza comercial de Estados Unidos.

También se darán a conocer los cambios en los inventarios de crudo según la EIA, que pueden impactar en el mercado.

El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero. De hecho, las únicas publicaciones destacadas en la agenda son el índice IFO de Alemania, la balanza comercial de EE. UU. y los cambios en los inventarios de crudo según la EIA. Las dos primeras publicaciones probablemente no tendrán un impacto significativo en el mercado. Sin embargo, en el entorno actual —con el conflicto en Oriente Medio en curso— los datos de la Administración de Información Energética (EIA) sobre los cambios en los inventarios de petróleo podrían resultar especialmente relevantes. Calendario económico 09:00 AM GMT — Índice IFO de Alemania

12:30 PM GMT — Balanza comercial de EE. UU.

02:30 PM GMT — Inventarios de crudo de EE. UU. (EIA)

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