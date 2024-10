La sesi贸n de ayer se vio afectada por los datos de JOLTS, que dieron lugar a mayores expectativas de recortes de tipos m谩s profundos. Los 铆ndices europeos han cerrado la sesi贸n a la baja. La sesi贸n de hoy estar谩 influenciada por los datos de ADP. En este momento, los 铆ndices de futuros apuntan a una apertura de sesi贸n a la baja en el Viejo Continente y Wall Street, lo que en parte tiene que ver con un sentimiento ligeramente peor en Asia. En este momento, el Hang Seng est谩 bajando un 0,68% y el Nikkei 225 se mantiene en positivo un 0,25%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La atenci贸n de los inversores se centrar谩 en los datos de empleo de EE. UU. Tambi茅n podr铆an merecer la pena seguir de cerca los datos del PMI de construcci贸n de la eurozona y los datos de ventas minoristas. Calendario macro detallado: 09:30 am - Varios pa铆ses, PMI de construcci贸n de agosto Italia. Anteriormente: 45,0

Francia. Anteriormente: 39,7

Eurozona. Anteriormente: 41,4

Alemania. Anteriormente: 40,0 10:30 am - Reino Unido, PMI de construcci贸n para agosto. Previsi贸n: 54,5. Anterior: 55,3. 11:00 am - Eurozona, Ventas minoristas para agosto: Previsi贸n interanual: 0,2 %. Previsi贸n anterior: -0,3 %. Previsi贸n intermensual: 0,2 %. Previsi贸n anterior: -0,3 %. 13:30 pm - EE. UU., Challenger Layoffs para agosto. Anteriormente: 25.885k. 14:15 pm - EE. UU., ADP Employment Change para agosto. Previsi贸n: 143.5k. Anteriormente: 122k. 14:30 pm - Varios datos de EE. UU.: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Previsi贸n: 230.000. Anterior: 231.000.

Costos laborales revisados. Previsi贸n: 0,8 %. Anterior: 0,9 %.

Productividad revisada. Previsi贸n: 2,5 %. Anterior: 2,3 %.

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo. Previsi贸n: 1,8685 millones. Anterior: 1,868 millones. 14:30 pm - Canad谩, 铆ndice de productividad laboral. Previsi贸n: -0,05 %. Anterior: -0,3 %. 15:45 pm - EE. UU., 铆ndice PMI de servicios S&P final de agosto. Previsi贸n: 55. Anterior: 55,2. 16:00 pm - EE. UU., 铆ndice PMI de servicios ISM de agosto. Previsi贸n: 51,4. Anterior: 51,4. Precios pagados de servicios. Previsi贸n: 56. Anterior: 57,0

Nuevos pedidos de servicios. Anterior: 52,4

Empleo en servicios. Anterior: 51,1

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "