El calendario macroecon贸mico de hoy incluye varios eventos destacables. Lo m谩s importante es que escucharemos declaraciones de los representantes de la FED, incluido el presidente Jerome Powell. Adem谩s, se publicar谩 un informe sobre los pedidos de bienes duraderos, junto con la lectura final del PIB y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Parece que el evento m谩s importante del d铆a ser谩n los discursos de los banqueros de la Fed. Hoy escucharemos las opiniones de Collins, Kugler, Williams, Barr, Cook, Kashkari y el presidente Jerome Powell. Estos ser谩n algunos de los primeros comentarios despu茅s del giro moderado de la semana pasada. En el contexto de la reciente decisi贸n, sin duda valdr谩 la pena buscar pistas sobre posibles movimientos futuros. Sin embargo, desde la 煤ltima decisi贸n, no se han publicado datos del mercado laboral ni informes de inflaci贸n, por lo que es probable que las perspectivas de la Fed se mantengan sin cambios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Calendario econ贸mico detallado del d铆a: 9:30, Suiza - Evaluaci贸n de la pol铆tica monetaria del BNS 9:30, Suiza - Decisi贸n sobre los tipos de inter茅s del BNS (tercer trimestre) para diciembre: Previsi贸n: 1.00%; previo: 1.25%; 10:00,聽Suiza聽-聽Conferencia de prensa del BNS 11:00,聽Zona del euro聽-聽Discurso de Elderson del BCE 11:15,聽Zona del euro聽-聽Discurso de McCaul del BCE 14:30,聽Estados Unidos聽-聽Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: previsi贸n de 224.000; anterior: 219.000;

Solicitudes de subsidio por desempleo promedio de 4 semanas: anterior: 227.500;

Solicitudes de subsidio por desempleo continuas: anterior: 1.829.000; 14:30, Estados Unidos - Bienes duraderos para agosto: Pedidos de bienes duraderos: previsi贸n: -2,8 % intermensual; anterior: 9,9 % intermensual;

Bienes duraderos excluyendo defensa: anterior: 10,3 % intermensual;

Pedidos b谩sicos de bienes duraderos: previsi贸n: 0,1 % intermensual; anterior: -0,2 % intermensual; 14:30, Estados Unidos - Datos del PIB: PIB (T2): previsi贸n 3,0 % intertrimestral; anterior 1,4 % intertrimestral;

Deflactor del PIB (T2): previsi贸n 2,5 % intertrimestral; anterior 3,1 % intertrimestral;

PCE subyacente (T2): previsi贸n 2,80 %; anterior 3,70 %;

PCE (T2): previsi贸n 2,5 %; anterior 3,4 %;

Consumo privado (T2): previsi贸n 2,9 %; anterior 1,5 %; 15:15, Estados Unidos - Discurso del miembro de la FED, Bowman 15:20, Estados Unidos - Discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell 15:25, Estados Unidos - Discurso del miembro de la FED, Williams 15:30, Zona del euro - Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde 15:45, Alemania - Habla el vicepresidente de German Buba, Buch 16:00, Estados Unidos - 脥ndice de ventas de viviendas pendientes para agosto: pron贸stico 0,9% intermensual; anterior -5,5% intermensual; 16:15, Zona Euro - Discurso de De Guindos del BCE 16:30 , Estados Unidos: habla el gobernador de la Reserva Federal, Cook 16:30, Estados Unidos: habla el vicepresidente de supervisi贸n de la Reserva Federal, Barr 17:15, Estados Unidos: habla la secretaria del Tesoro, Yellen 18:00, Zona del euro: habla Schnabel del BCE 19:00, Estados Unidos: habla el miembro de la FED, Kashkari 19:00 , Estados Unidos: habla el vicepresidente de supervisi贸n de la Reserva Federal, Barr

