Calendario económico : Nuevo informe en Canadá

El buen tono de los índices bursátiles se debe a la bajada del IPC estadounidense de ayer, pero también reflejan la recepción positiva de la decisión del Banco de Japón (BoJ) de hoy.

Calendario económico del día

14:30 - Datos de ventas minoristas de octubre en Canadá

Ventas minoristas: Pronóstico 0,0% intermensual. Anterior: -0,7%.

16:00 - Informe de inflación de la Universidad de Michigan de diciembre: