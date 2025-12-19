Leer más
05:15 · 19 de diciembre de 2025

Calendario económico : Nuevo informe en Canadá

Conclusiones clave
  • El calendario macroeconómico del hoy se centra en los datos de ventas minoristas de Canadá y los de la Universidad de Michigan de EE. UU.

El buen tono de los índices bursátiles se debe a la bajada del IPC estadounidense de ayer, pero también reflejan la recepción positiva de la decisión del Banco de Japón (BoJ) de hoy.

Calendario económico del día

14:30 - Datos de ventas minoristas de octubre en Canadá

Ventas minoristas: Pronóstico 0,0% intermensual. Anterior: -0,7%.

16:00 - Informe de inflación de la Universidad de Michigan de diciembre:

  • Expectativas del consumidor en Michigan: Pronóstico 55,0. Anterior: 55,0
  • Sentimiento del consumidor en Michigan: Pronóstico 53,5. Anterior: 53,3
  • Pronóstico de inflación a 5 años: Pronóstico 3,2%. Anterior: 3,2%
  • Pronósticos de inflación para el próximo año: Pronóstico 4,1%. Anterior: 4,1%
19 de diciembre de 2025, 12:50

