Calendario económico : Nuevo informe en Canadá

- El calendario macroeconómico del hoy se centra en los datos de ventas minoristas de Canadá y los de la Universidad de Michigan de EE. UU.
El buen tono de los índices bursátiles se debe a la bajada del IPC estadounidense de ayer, pero también reflejan la recepción positiva de la decisión del Banco de Japón (BoJ) de hoy.
Calendario económico del día
14:30 - Datos de ventas minoristas de octubre en Canadá
Ventas minoristas: Pronóstico 0,0% intermensual. Anterior: -0,7%.
16:00 - Informe de inflación de la Universidad de Michigan de diciembre:
- Expectativas del consumidor en Michigan: Pronóstico 55,0. Anterior: 55,0
- Sentimiento del consumidor en Michigan: Pronóstico 53,5. Anterior: 53,3
- Pronóstico de inflación a 5 años: Pronóstico 3,2%. Anterior: 3,2%
- Pronósticos de inflación para el próximo año: Pronóstico 4,1%. Anterior: 4,1%
