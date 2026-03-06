Leer más
04:47 · 6 de marzo de 2026

Hoy se publica el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU.

Conclusiones clave
  • El calendario económico de la jornada está marcado por la publicación de las NFP.
  • La publicación podría reducir las expectativas de recortes de tipos de la FED.

El calendario económico de hoy presenta una de las publicaciones más importantes del mes: el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU. Si bien los participantes del mercado siguen centrados principalmente en la evolución de Oriente Medio, la robustez de los datos de hoy podría reducir aún más las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Cabe destacar que el anterior informe de NFP sorprendió significativamente al alza, a pesar de las previsiones pesimistas, y el último informe de ADP alcanzó su nivel más alto en varios meses.

Calendario económico del día

  • 10:00 AM (GMT) Eurozona – PIB del 4T 2025 (Final): Estimación: 1,3 % interanual (Anterior: 1,4 % interanual).

  • 1:30 PM (GMT) EE. UU. – Nóminas no agrícolas (feb.): Estimación: 60.000 (Anterior: 130.000).

  • 1:30 PM (GMT) EE. UU. – Tasa de desempleo (feb.): Estimación: 4,3 % (Anterior: 4,3 %).

  • 1:30 PM (GMT) EE. UU. – Salario medio por hora (feb.): Estimación: 3,7 % interanual (Anterior: 3,7 % interanual).

  • 1:30 PM (GMT) EE. UU. – Ventas minoristas (feb.): Estimación: -0,3 % intermensual (Anterior: 0,0 % intermensual).

  • 1:30 PM (GMT) EE. UU. – Ventas minoristas subyacentes (feb.): Estimación: 0,1 % intermensual (Anterior: 0,0 % intermensual).

6 de marzo de 2026, 13:20

6 de marzo de 2026, 11:11

6 de marzo de 2026, 10:07

6 de marzo de 2026, 09:46

