📅 Calendario económico: Nvidia y las actas de la FED en el punto de mira ❗

La sesión bursátil de hoy está marcada por dos acontecimientos clave: los resultados de NVIDIA tras el cierre de Wall Street y la publicación esta tarde de las actas de la reunión de la FED de abril.

🌍 Lanzamiento europeo

El Euro Stoxx 50 abrió sin una dirección clara; el panorama sectorial es mixto. Tecnología y comunicaciones se encuentran en terreno positivo (+0,65% y +0,24%), pero su contribución al alza es limitada. Los sectores que más frenan las subidas son Bienes de consumo básico (-1,12%), Bienes de consumo discrecional (-0,69%) y Finanzas (-0,50%).

Fuente: XTB

📊 Líderes y rezagados en el Eurostoxx 50

A la cabeza de las subidas se encuentran Siemens Energy y ASML (ambas con un alza del 1,84% hoy), con ASML registrando un impresionante 38,53% en lo que va del año. Infineon continúa su excelente racha (+0,94% hoy, +74,10% en lo que va del año), impulsando a todo el sector tecnológico. En el otro extremo de la tabla se encuentran Wolters Kluwer (-3,13%), que también es una de las mayores perdedoras en términos anuales (-60,29% en lo que va del año), y SAP (-2,52%) y Hermès (-1,40%).

Fuente: XTB

🗓️ Datos macroeconómicos clave hoy

03:00 – China , decisión sobre los tipos de interés

08:00 – Reino Unido, IPC (interanual) de abril

11:00 – Eurozona, inflación del IPCA (interanual) de abril

16:30 – Inventarios semanales de petróleo crudo de EE. UU. (EIA)

20:00⚠️ – EE. UU., actas de la reunión del FOMC de abril: el evento clave del día; el mercado estará atento a las señales sobre la trayectoria de los tipos de interés y la postura de la Reserva Federal ante la incertidumbre macroeconómica.

🎯 Resultados trimestrales: el punto culminante de la sesión.

Hoy, tras el cierre de la bolsa de Wall Street, NVIDIA (NVDA.US) publicará sus resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027. Sin duda, este es el informe más importante de la semana: con una relación precio-beneficio cercana a las decenas, las expectativas son altas y cualquier sorpresa podría influir significativamente en el mercado. Antes de la apertura, TJX, Target y Lowe's publicaron sus resultados; empresas del sector de consumo que podrían ofrecer información valiosa sobre la situación del sector minorista estadounidense.