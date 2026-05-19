Google supera a OpenAI en IA agéntica pero la acción cae por apuesta en hardware

Google (GOOGL.US) presentó este martes en el Google I/O 2026 su modelo de inteligencia artificial más competitivo hasta la fecha y una apuesta en hardware que divide opiniones entre los inversores. Gemini 3.5 Flash llega con resultados que posicionan a la compañía por delante de OpenAI y Anthropic en el segmento de agentes de IA, el área de mayor crecimiento en adopción empresarial. Pero el anuncio paralelo de lentes inteligentes junto a Samsung, en un mercado con competencia consolidada de Meta y Apple en camino, generó cautela suficiente para que la acción de Alphabet cerrara con una caída de 2.18%, en una sesión donde el entorno de tasas tampoco ayudó.

Gemini Consolida la Posición de Google en el Segmento de Mayor Crecimiento en IA

La inteligencia artificial agéntica, que involucra modelos capaces de planificar y ejecutar tareas de múltiples pasos de forma autónoma, es el segmento donde las grandes empresas tecnológicas están concentrando sus presupuestos en 2026. En ese terreno, Google demostró este martes que supera a su competencia en las métricas que más importan para aplicaciones empresariales de largo horizonte.

Fuente: Google Blog.

Además, Gemini 3.5 Flash llega a menos de la mitad del costo de los modelos comparables de la competencia, lo que amplía el mercado potencial hacia empresas que hasta ahora no podían justificar el gasto en IA de frontera. A eso se suma la escala de distribución de Alphabet, el Gemini app ya tiene 900 millones de usuarios activos mensuales, más del doble que hace un año, y AI Mode en Search supera los 1,000 millones. Ningún competidor especializado en IA puede acceder a esa base de usuarios con un solo lanzamiento. La compañía también presentó Gemini Spark, un agente personal de IA sobre Flash disponible en beta la semana próxima para suscriptores premium en Estados Unidos, y confirmó que el modelo más potente de la serie, Gemini 3.5 Pro, llega el mes que viene.

Pese al Avance en IA, las Acciones Caen Tras el Anuncio de los Lentes

La segunda gran noticia del Google I/O fue el anuncio conjunto con Samsung de gafas inteligentes sobre Android XR, con diseños de Gentle Monster y Warby Parker y lanzamiento previsto para el segundo semestre de 2026. El dispositivo ofrece navegación por voz, traducción en tiempo real, resumen de notificaciones y gestión de agenda de forma completamente manos libres, en una propuesta funcional comparable a las Ray-Ban Meta de Facebook. La reacción del mercado fue inmediata: Warby Parker, uno de los diseñadores asociados al producto, cayó 11.10% en la misma jornada.

El mercado de lentes inteligentes ya tiene Meta, que lidera el segmento con las Ray-Ban Meta y avanza con una versión con pantalla incorporada, Snap también trabaja en su propio dispositivo. Y la competencia más temida aún no llegó, Apple prepara sus lentes inteligentes con lanzamiento reportado para finales de 2026 o inicio de 2027 según Bloomberg, y llega con la lealtad de ecosistema más fuerte del mercado de consumo. Para Google, cuyo intento anterior en hardware de consumo con Google Glass terminó en retirada, la pregunta que los inversores se hacen es si esta vez la propuesta tiene la diferenciación suficiente para ganar cuota en un mercado que se está definiendo ahora. La asociación con Samsung aporta canal de distribución y credibilidad de fabricante, pero no disipa la duda sobre si Android XR puede competir con el software y la experiencia de usuario que Apple traerá al segmento.

Alphabet Bajo Presión con los Rendimientos en Máximos de Dos Décadas

La caída de Alphabet (GOOGL.US) tampoco puede leerse en aislamiento, una vez que el S&P 500 retrocedió 0.66% en la jornada y el sector Communication Services perdió 0.97%, en una sesión donde la noticia dominante del mercado fue el bono del Tesoro estadounidense a 30 años tocando 5.18%, su nivel más alto desde 2007. Ese movimiento en los rendimientos soberanos comprime directamente los múltiplos de valuación de empresas de crecimiento como Alphabet, cuyos flujos se concentran en el futuro y son más sensibles a la tasa de descuento. En ese entorno, incluso un lanzamiento técnicamente sólido como el del Google I/O tiene dificultades para mover la aguja al alza. Los futuros del Nasdaq 100 retrocedían 0.5%, señalando que la presión de los mercados de renta fija estaba pesando sobre el sector antes de que abriera la sesión en Wall Street.

Fuente: xStation5.