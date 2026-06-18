Calendario económico: Pausa en la postura restrictiva de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra

La sesión del miércoles en los mercados financieros estuvo marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. La FED decidió mantener los tipos de interés sin cambios, entre el 3,50% y el 3,75%. Sin embargo, el gráfico de puntos actualizado mostró una postura restrictiva, sugiriendo una subida de tipos en 2026. Al mismo tiempo, solo la mitad de los miembros de la Fed prevén recortes de tipos, y el propio Powell intentó restar importancia al gráfico de puntos, anunciando cambios en las previsiones.

En última instancia, esto provocó un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense e impulsó al Índice del Dólar (DXY) por encima de los 100 puntos. En el ámbito geopolítico, los inversores siguen de cerca la firma de un memorando del gobierno estadounidense sobre las relaciones en Oriente Medio, lo que está estabilizando el sentimiento del mercado; sin embargo, los mercados bursátiles estadounidenses cerraron a la baja en reacción al tono restrictivo de la Fed. La sesión de hoy traerá una enorme volatilidad al mercado de divisas, con la atención centrada en las decisiones sobre los tipos de interés del Banco Nacional Suizo (SNB) y del Banco de Inglaterra (BoE), que afectarán directamente a los pares CHF y GBP.

Principales acontecimientos de las sesiones asiáticas y europeas

Nueva Zelanda registró una sólida recuperación económica en el primer trimestre de 2026. El PIB creció un 0,8% intertrimestral, frente al 0,5% del periodo anterior (cifra revisada al alza desde el 0,2%), mientras que la tasa de crecimiento anual se mantuvo en el 1,5%, a pesar de las expectativas de una desaceleración hasta el 1,1%.

El mercado laboral del Reino Unido mostró signos de estabilización, a pesar de un ligero aumento en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de abril subió inesperadamente al 5,0%, junto con un sólido crecimiento del empleo de 100.000 puestos de trabajo (frente a la previsión de 75.000). La presión salarial se mantuvo alta, con el Índice de Salarios Medios (incluidas las bonificaciones) situándose en el 4,4% interanual.

Calendario macroeconómico (BST)

09:30 | Suiza – Decisión sobre los tipos de interés del Banco Nacional Suizo (SNB). Consenso: 0,00%. Anterior: 0,00%.

10:00 | Suiza – Conferencia de prensa del SNB.

13:00 | Reino Unido – Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE). Consenso: 3,75%. Anterior: 3,75%. Se espera una votación dividida de 8 a 1 a favor de mantener los tipos sin cambios.

14:30 | EE. UU. – Solicitudes semanales iniciales de subsidio por desempleo. Consenso: 225.000. Anterior: 229.000.

16:30 | EE. UU. – Variación de las reservas de gas natural. Consenso: +82 mil millones de pies cúbicos (bcf). Anterior: 108 bcf.

Resultados empresariales

Accenture (ACN) – Pre-market

Tres mercados a tener en cuenta