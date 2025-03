Calendario económico: PIB de EE.UU., solicitudes de desempleo, bienes duraderos y actas del BCE en el foco del mercado 📊

Los futuros de los 铆ndices europeos cotizan ligeramente a la baja, aunque en EE.UU. se observa un intento cauteloso de recuperaci贸n. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 a帽os suben casi 4 puntos b谩sicos; los rendimientos de los bonos a 2 a帽os aumentan aproximadamente 2,5 puntos b谩sicos. Principales eventos macroecon贸micos en foco: Datos del PIB de EE.UU., pedidos de bienes duraderos y solicitudes de desempleo a las 10:30 (GMT-3)

Actas de la reuni贸n del BCE Calendario econ贸mico 09:30 (GMT-3) - Zona Euro: Actas de la reuni贸n del Banco Central Europeo (BCE)

- Zona Euro: Actas de la reuni贸n del 10:30 (GMT-3) - EE.UU.: Solicitudes iniciales de desempleo: 221K esperado vs. 219K anterior Solicitudes continuas de desempleo: 1,807M vs. 1,869M anterior Crecimiento preliminar del PIB trimestral para el Q4 2024: 2,3% estimado vs. 2,3% anterior Inflaci贸n PCE preliminar para el Q4 2024: 2,5% interanual vs. 2,5% anterior 脥ndice de precios: 2,2% estimado vs. 2,2% anterior Pedidos de bienes duraderos: Se espera un aumento del 2% vs. ca铆da anterior del -2,2% ( 0,3% mensual vs. 0,3% anterior )

- EE.UU.: 12:00 (GMT-3) - EE.UU.: Ventas de viviendas pendientes: -0,85% estimado vs. -5,5% anterior

- EE.UU.: -0,85% estimado vs. -5,5% anterior 13:00 (GMT-3) - EE.UU.: 脥ndice de Manufactura de la Fed de Kansas City: -4 estimado vs. -5 anterior

- EE.UU.: -4 estimado vs. -5 anterior 12:30 (GMT-3) - EE.UU.: Cambio en almacenamiento de gas natural de la EIA: -271B pies c煤bicos vs. -196B anterior Discursos de bancos centrales 10:15 (GMT-3) - Fed Barkin

- 11:15 (GMT-3) - Fed Schmid

- 12:00 (GMT-3) - Fed Barr

- 13:45 (GMT-3) - Fed Bowman

- 15:15 (GMT-3) - Fed Hammack

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "