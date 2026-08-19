Dólar hoy Colombia: el dólar se acerca a mínimos de 2018 tras recompras del Tesoro de EE. UU.

El dólar en Colombia (USDCOP) profundiza su tendencia bajista durante la jornada y retrocede cerca de 1,2%, llevando al tipo de cambio hacia niveles próximos a los mínimos registrados en 2018. Con este movimiento, el dólar acumula una caída cercana al 20,3% durante 2026, prolongando la fuerte apreciación del peso colombiano.

La sesión está marcada principalmente por el comportamiento de los bonos estadounidenses. El Tesoro de Estados Unidos anunció una expansión significativa de su programa de recompra de deuda de largo plazo, provocando una caída de los rendimientos y aumentando las expectativas de mayor liquidez en dólares dentro del sistema financiero global. En Colombia, además, se conocieron nuevas cifras de comercio exterior, con un fuerte incremento de las importaciones y una ampliación del déficit comercial.

Recompra de bonos en EE. UU. presiona al dólar

El Tesoro de Estados Unidos anunció que aumentará significativamente sus operaciones de recompra de deuda de largo plazo y, como mínimo, duplicará el tamaño de las operaciones destinadas a respaldar la liquidez en títulos con vencimientos de entre 10 y 30 años. El monto máximo de recompra fue elevado hasta US$4.000 millones para el periodo que se extiende hasta el 4 de noviembre. El anuncio se produjo después de que los rendimientos de los bonos estadounidenses de largo plazo alcanzaran niveles elevados, generando preocupación por las condiciones de liquidez y estabilidad del mercado.

Importaciones aumentan 27% y se amplía el déficit comercial

En Colombia, las importaciones aumentaron 27% interanual en junio, acelerándose con fuerza frente al crecimiento de 10,6% registrado anteriormente.

Fuente:Tradingeconomics.

Durante el primer semestre, las compras externas alcanzaron US$38.075 millones, un aumento de 13,6% frente al mismo periodo de 2025. Las importaciones de manufacturas sumaron US$28.594,7 millones, impulsadas especialmente por las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte. Las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$5.452,8 millones, mientras las compras externas de combustibles y productos de las industrias extractivas se ubicaron en US$3.981,1 millones.

Al mismo tiempo, el saldo comercial continuó deteriorándose, en junio, la balanza comercial registró un déficit de US$2.540 millones, frente a US$1.590 millones anteriormente. Durante el primer semestre, el déficit acumulado alcanzó US$8.198,7 millones, frente a US$7.261,1 millones en igual periodo de 2025, lo que representa un aumento de 12,9%.

El frente fiscal continúa bajo observación

El mercado también mantiene la atención sobre las cuentas públicas. El Gobierno ha advertido que el déficit fiscal podría cerrar 2026 en 7,8% del PIB si no se realizan ajustes. La estimación supera tanto la proyección anterior del Ministerio de Hacienda, de 5,3%, como la estimación de 7,4% planteada posteriormente por el Carf.

Además, entre enero y agosto se habría utilizado cerca de 97% del cupo anual de emisión de deuda interna, después de que a comienzos de año se aprobara un monto de $61 billones para subastas en el mercado local y se hubieran emitido aproximadamente $58,9 billones.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Fuente:Xstation5.

En el gráfico de 5 minutos, el dólar en Colombia mantiene una estructura bajista y cotiza cerca de $3.066, claramente por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos, ubicadas aproximadamente en $3.085 y $3.124, respectivamente. La primera zona técnica relevante aparece alrededor de $3.064. Una pérdida de este nivel podría extender la caída hacia $3.038, mientras una continuación más profunda dejaría como referencia el entorno de $2.996. Por arriba, las primeras resistencias se encuentran en $3.084 y $3.106, seguidas por la zona de $3.120.

El RSI refleja una presión vendedora todavía elevada, mientras el precio permanezca por debajo de las medias móviles y no recupere las primeras resistencias, la estructura de corto plazo continúa favoreciendo la presión bajista.