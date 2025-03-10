Calendario semanal de mercados (29.09.2025 - 03.10.2025)

Los mercados globales inician la última semana de septiembre con un tono cauto. Los inversionistas se encuentran divididos entre el optimismo que despierta la resiliencia de la economía estadounidense y la incertidumbre que genera el inminente vencimiento del presupuesto federal, que podría derivar en un cierre de gobierno el 1 de octubre.

Los últimos datos macroeconómicos reforzaron la idea de una economía que aún mantiene fortaleza. El PIB del segundo trimestre creció 3,8%, por encima de lo previsto, mientras que el PCE núcleo, el indicador favorito de la Fed para medir la inflación, se mantuvo en 2,9% anual, en línea con las expectativas. Estos registros confirman que la política monetaria sigue en terreno restrictivo, aunque los mercados ya descuentan con un 87% de probabilidad un recorte de 25 pb en octubre.

El dólar, presionado por el riesgo político, retrocedió frente a sus principales pares. Al mismo tiempo, los bonos del Tesoro experimentaron una fuerte demanda y el oro superó los USD 3.800 por onza, alcanzando un nuevo máximo histórico. En este contexto, la búsqueda de activos defensivos prevalece sobre el apetito por riesgo.

Enfoque global: los datos del NFP dominan la agenda

La atención se centra en los datos del mercado laboral en EE.UU., con el ADP y el informe oficial de empleo (NFP) de septiembre. Además, se publicarán los índices ISM de manufactura y servicios, junto con los inventarios semanales de crudo y gas.

En Europa, la publicación del IPC de septiembre en la Eurozona y los discursos de Christine Lagarde marcarán la agenda. En Asia, destacan los PMI de China, la decisión de tasas en Australia y la inflación en Japón.

Chile, México, Colombia y Perú aportan termómetros de actividad y precios

Chile concentrará la atención con una batería de indicadores de agosto el martes 30, producción industrial, manufactura, ventas minoristas y desempleo, que permitirán contrastar la mejora del sector bienes con un consumo aún frágil. El miércoles 1 (07:30) llega el IMACEC, cuyo consenso cercano al 1,7% i.a. sería coherente con una recuperación gradual, aunque todavía heterogénea entre sectores.

En México, la semana ofrece una foto completa del ciclo: tras la tasa de desempleo (ago), el miércoles se publican la confianza empresarial y el PMI manufacturero S&P (sep), útiles para medir expectativas y nuevas órdenes. Hacia el viernes, la inversión fija bruta (jul, MoM/YoY) ayudará a evaluar el pulso del capex privado y la tracción de la actividad en el tercer trimestre.

Colombia concentra una tríada relevante el martes: desempleo (ago), decisión de tasas del BanRep (mercado inclinado a mantener en 9,25%) y producción de cemento (ago), un buen proxy de construcción e infraestructura. El miércoles, el PMI manufacturero Davivienda (sep) aportará señales de demanda y de empleo en la industria al inicio del cuarto trimestre.

En Perú, el foco será la inflación de septiembre (variaciones mensual y anual, hora por confirmar). Una lectura contenida reforzaría el proceso desinflacionario y daría algo más de margen de maniobra a la política monetaria; una sorpresa al alza, en cambio, mantendría a los agentes cautos ante el consumo.

Cierre del Gobierno de EE.UU.

El frente político en EE.UU. será determinante esta semana. Con el presupuesto temporal venciendo el 1 de octubre, crece el riesgo de un shutdown que obligaría a suspender actividades gubernamentales y podría afectar la confianza del consumidor. En el plano internacional, la guerra en Ucrania sigue siendo un factor de incertidumbre. La intensificación de ataques con drones y la falta de avances en el frente diplomático mantienen la presión sobre los mercados de energía y granos. Por otra parte, la tensión entre China y Taiwán volvió a la escena. Pekín exige a Washington que adopte una postura más explícita contra la independencia de la isla, aumentando la presión geopolítica en Asia y generando posibles implicaciones en las cadenas de suministro globales.

Agenda macro detallada (GMT-4)

Lunes 29/9

04:00 España, IPC (sep)

08:00 México , tasa de desempleo (ago)

11:00 EE. UU., Dallas Fed (sep)

Martes 30/9

22:45 (lun) China, PMI manufacturero (sep)

01:30 Australia, decisión de tasas

03:00 Alemania, ventas minoristas (ago)

03:45 Francia, IPC (sep)

06:30 Eurozona, discurso Lagarde

09:00 Alemania, IPC (sep)

10:00 EE. UU., Confianza CB (sep) y JOLTS (ago)

08:00 Chile , producción industrial (ago)

08:00 Chile , producción manufacturera (ago)

08:00 Chile , ventas minoristas (ago)

08:00 Chile , tasa de desempleo (ago)

Por confirmar México , balance fiscal (ago)

11:00 Colombia , tasa de desempleo (ago)

14:00 Colombia , decisión de tasas (sep)

15:00 Colombia, producción de cemento YoY (ago)

Miércoles 1/10

20:50 (mar) Japón, Tankan/PMI

06:00 Eurozona, IPC/HICP (sep)

07:30 Chile , IMACEC (ago)

08:00 México , confianza empresarial (sep)

09:15 EE. UU., ADP (sep)

11:00 México , PMI manufacturero S&P (sep)

Por confirmar México , reservas internacionales (sep)

11:00 Colombia , PMI manufacturero Davivienda (sep)

Por confirmar Perú , IPC mensual/anual (sep)

11:00 EE. UU., ISM manufacturero (sep)

11:30 EE. UU., inventarios de crudo EIA

Jueves 2/10

03:30 Suiza, IPC (sep)

07:30 EE. UU., Challenger (sep)

09:30 EE. UU., solicitudes de desempleo

11:00 EE. UU., bienes duraderos (ago)

11:30 EE. UU., inventarios de gas EIA

Viernes 3/10