Los futuros de café caen 1,8% tras tres jornadas consecutivas de alzas☕️ 📉

Los futuros de café arábica retoman su vaivén, cayendo alrededor de un 1,8% tras el reciente repunte impulsado por la caída de inventarios en la ICE.

El contrato de COFFEE perdió su impulso alcista después de superar el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la última tendencia ascendente, cayendo por debajo de la media móvil exponencial de 10 días (EMA10, amarilla). Actualmente, los precios se sitúan cerca de la apertura del viernes, con soportes clave en las medias móviles de 30 y 100 días (morado claro y oscuro).

Las previsiones meteorológicas recientes en Brasil podrían haber moderado la subida. Según Climatempo, durante las próximas dos semanas se esperan varios días con una probabilidad de lluvia del 40–80% en regiones como São Paulo (principalmente arábica) y Espírito Santo (principalmente robusta). Mientras tanto, no hay señales de que termine la sequía en la principal región productora de Brasil, Minas Gerais, lo que podría ayudar a limitar nuevas caídas en los precios.

Fuente: xStation5