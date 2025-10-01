Calma en el mercado pese a la incertidumbre en Estados Unidos

El cierre del gobierno de EE. UU., el primero en siete años, ha generado cierta preocupación, pero la reacción del mercado se mantiene moderada. Aunque algunas agencias federales han suspendido sus operaciones y los pagos a ciertos empleados han sido detenidos, los inversores no han entrado en pánico. Los mercados ya habían descontado en gran medida los riesgos asociados a este estancamiento, lo que explica que las caídas observadas sean relativamente reducidas y no se asemejen a una venta masiva pronunciada.

No obstante, un factor relevante sigue siendo la falta de publicación de datos macroeconómicos clave, como el informe de empleo (NFP), que introduce incertidumbre adicional y limita la capacidad del mercado para evaluar con precisión el estado de la economía. Sin embargo, la mayoría de los participantes del mercado asume que el estancamiento presupuestario tendrá un impacto limitado y de corto plazo en la economía, y que se alcanzará un acuerdo entre las partes en breve.

Las tensiones políticas derivadas de la rivalidad entre demócratas y republicanos, así como las próximas elecciones de 2026, continúan siendo un factor de riesgo. No obstante, en este momento Wall Street se enfoca principalmente en los datos económicos y en las decisiones de la Reserva Federal. Esta, al considerar el aumento de la incertidumbre, probablemente adoptará una postura más cautelosa respecto a futuras subidas de tipos de interés.

A pesar de que la situación política en Washington sigue siendo inestable, los mercados financieros parecen estar preparados para estos escenarios y no anticipan una agitación severa. La calma moderada entre los inversores sugiere que el actual cierre del gobierno ya ha sido mayormente descontado por el mercado, y que los posibles efectos negativos sobre la economía serán limitados y de corta duración.

S&P 500 (Intervalo H1)

Los futuros del índice S&P 500 (US500) registran un alza durante la sesión matutina, a pesar de las interrupciones en curso relacionadas con el cierre del gobierno de EE. UU. El estancamiento político en Washington y la suspensión de operaciones en algunas instituciones federales no han desencadenado una reacción significativa en los mercados, lo que sugiere que los inversores perciben la situación como temporal y de impacto económico limitado.

Fuente: xStation5

Noticias Empresariales: