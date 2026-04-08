Cambios en el mercado Forex por la guerra: el USD se desploma; AUD, NZD y CHF rebotan

La suspensión por dos semanas de las operaciones militares de EE.UU. contra Irán provocó un fuerte ajuste en el mercado Forex hoy, revirtiendo gran parte de los movimientos observados en las últimas semanas. En un amplio espectro de monedas, las divisas cíclicas son las más compradas, con el NZD, SEK y ZAR liderando, mientras que el USD y el CAD se ubican en la parte más baja del ranking de fortaleza. Pares como NZDUSD, AUDUSD y GBPUSD están rebotando con fuerza, beneficiándose del alza simultánea en los futuros de índices estadounidenses y de la fuerte caída del petróleo tras la mayor baja diaria en años. El índice del dólar (USDIDX) cae cerca de 0,9%, lo que, en un contexto de fuerte recuperación del apetito por riesgo en los mercados bursátiles, reduce la demanda por activos refugio y desplaza posiciones defensivas en el USD, y en menor medida en el JPY, hacia un segundo plano.

La reacción de hoy sigue el patrón observado en las últimas semanas, donde los cambios en la intensidad del conflicto con Irán se traducen rápidamente en movimientos en el dólar, el yen, el petróleo y el oro, aumentando la volatilidad en los principales pares de divisas. Arriba se muestra un mapa de calor de volatilidad en el mercado Forex. Fuente: xStation

Sin embargo, el mayor beneficiado de la combinación actual de un banco central hawkish y la desescalada global sigue siendo el NZD: tras la decisión del RBNZ, el NZDUSD subió momentáneamente hasta 2% hacia 0,5844, y actualmente mantiene ganancias cercanas a 1,7% en torno a 0,5824. Los inversionistas interpretaron el comunicado como una “pausa hawkish”, el RBNZ señaló claramente su disposición a implementar subas rápidas de tasas si la inflación se expande más allá del sector energético y comienza a afectar salarios y expectativas de precios. Al mismo tiempo, el banco enfatizó que el shock de oferta vinculado al alza previa del petróleo es temporal, y que la debilidad de la demanda interna junto con el aumento de la capacidad ociosa limita el riesgo de efectos inflacionarios de segunda ronda.

En este contexto, el NZD se beneficia por dos vías, es decir, como una moneda con un diferencial de tasas relativamente alto y como un activo representativo del entorno risk-on, que vuelve a tomar protagonismo tras la suspensión de las hostilidades entre EE.UU. e Irán. Si la ventana para negociaciones de paz en Islamabad no se cierra abruptamente, la ventaja actual del NZD frente al USD podría mantenerse, aunque la inestabilidad persistente en la región y el riesgo de una escalada repentina exigen cautela al extender posiciones.

El par NZDUSD testeó hoy un nivel técnico clave de largo plazo marcado por la EMA de 200 días, aunque el intento de ruptura ha sido, hasta ahora, fallido.



Fuente: xStation