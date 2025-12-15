Canadá: inflación mixta y reacción limitada del USD/CAD

- La inflación canadiense muestra señales de enfriamiento marginal, reforzando expectativas de una postura monetaria algo más flexible del Banco de Canadá y dejando al USD/CAD con reacción contenida.
IPC de Canadá (noviembre):
-
Mes a Mes (MoM): 0,1% (esperado 0,1%; previo 0,2%)
-
Interanual (YoY): 2,2% (esperado 2,3%; previo 2,2%)
-
Subyacente mensual: -0,1% (previo 0,6%)
-
Subyacente interanual: 2,9% (previo 2,9%)
-
Ventas manufactureras (octubre): -1% (esperado -1,1%; previo 3,3%)
Los precios al consumidor en Canadá muestran, en términos generales, una dinámica estable. El IPC mensual estuvo en línea con las expectativas, mientras que en términos interanuales resultó ligeramente menor.
En la inflación subyacente se observa una contracción de precios, lo que marcaría la primera vez en casi un año. La inflación subyacente interanual se mantiene estable y alineada con lo esperado.
En conjunto, la dinámica de precios evidencia un leve pero perceptible debilitamiento. Dado que la mayoría de los datos se ubicó en línea con las previsiones, la reacción del USD/CAD muestra una ligera depreciación del dólar canadiense, reflejando la expectativa del mercado de una política monetaria algo más laxa por parte del Banco de Canadá.
USD/CAD (M1)
Fuente: xStation5
______
