Cerebras Systems (CBRS.US) abrió en 350 dólares por acción en su debut en Nasdaq este jueves, un 89% por encima del precio de IPO de 185 dólares fijado la noche anterior, convirtiendo la oferta en la mayor salida a bolsa de una empresa tecnológica estadounidense desde que Uber debutó en 2019.

La compañía recaudó 5.550 millones de dólares con la venta de 30 millones de acciones, con una demanda que superó la oferta en más de 20 veces. Si los suscriptores ejercen la opción de compra de 4.5 millones de acciones adicionales, el total podría llegar a 6.380 millones. La acción llegó a cotizar por encima de los 385 dólares antes de retroceder hacia los 324 dólares en la tarde, con una capitalización de aproximadamente 95.000 millones de dólares.

Qué hace Cerebras

Cerebras construye chips de escala de oblea, procesadores del tamaño de un plato que integran cientos de miles de núcleos de cómputo en un único procesador, en contraste con los sistemas de GPU de Nvidia que distribuyen la carga entre múltiples chips interconectados. Su tercera generación, el WSE-3, es 58 veces más grande que un chip GPU convencional y, según la compañía, puede ejecutar tareas de inferencia hasta 15 veces más rápido en ciertos modelos de código abierto.

Los inversores públicos tienen ahora acceso directo a infraestructura de inferencia de inteligencia artificial, la fase en que un modelo procesa una consulta y genera una respuesta, no solo la fase de entrenamiento que dominó la narrativa del sector en 2023 y 2024. OpenAI describió a Cerebras en enero como una "solución de inferencia de baja latencia dedicada" al anunciar una colaboración para desplegar 750 megavatios de cómputo de IA en fases hasta 2028, con un valor comprometido superior a 20.000 millones de dólares. Amazon Web Services anunció en marzo que integraría los chips CS-3 de Cerebras en sus centros de datos a través de Amazon Bedrock.

La compañía también rechazó una oferta de adquisición por parte de Arm Holdings y su accionista mayoritario SoftBank antes de la IPO, sin revelar los términos.

Los números y la concentración de clientes

Los ingresos de Cerebras crecieron 76% en 2025 hasta los 510 millones de dólares, pero los dos clientes que explican ese crecimiento son los que generan el debate para los inversores: la empresa emiratí G42 y la Universidad Mohamed bin Zayed de Inteligencia Artificial en los Emiratos Árabes Unidos concentraron el 86% de los ingresos del año. G42 representó el 85% en 2024, aunque esa proporción bajó a 24% en 2025 tras la diversificación hacia OpenAI y AWS.

La concentración fue el principal obstáculo que llevó a Cerebras a retirar su primera solicitud de salida a bolsa en septiembre de 2024, cuando el proceso de revisión del Comité de Inversión Extranjera de EE.UU. (CFIUS) generó incertidumbre regulatoria. El comité finalmente aprobó la operación, y Cerebras refiling su prospecto en abril de 2026 con una narrativa de diversificación más sólida. La pregunta que el mercado resolverá en los próximos trimestres es si OpenAI y AWS pueden convertirse en generadores de ingresos recurrentes con la misma magnitud que los contratos emiratíes.

La pérdida operativa de 146 millones en 2025, a pesar del crecimiento de ingresos, refleja las altas inversiones en infraestructura y desarrollo necesarias para competir en manufactura de chips con actores como Nvidia, que adquirió en diciembre a Groq, el competidor más directo de Cerebras, por 20.000 millones de dólares.

Valoración

Fuente: xStation5.

A 185 dólares por acción, el precio de IPO implicaba un múltiplo de precio-ventas de aproximadamente 111 veces los ingresos de 2025, ya por encima del umbral histórico de alerta. A 350 dólares de apertura, ese múltiplo supera las 210 veces. La valoración era puede ser considerada razonable al precio de IPO proyectando hacia las métricas de 2028, con un EV/ventas de 5.8 veces y EV/EBITDA de 12.8 veces, según algunas estimaciones de mercado, pero bastante alta incluso hacia 2028 al precio de apertura.

El contexto del mercado fue favorable para el debut, porque Nvidia alcanzó simultáneamente máximos históricos con una capitalización de 5.5 billones de dólares, el ETF VanEck de semiconductores acumula +58% en el año, y la narrativa de IA sigue siendo el principal impulsor de los flujos institucionales. Cerebras (CBRS.US) es el primero de una posible ola de grandes IPOs de inteligencia artificial que incluye a SpaceX, OpenAI y Anthropic en distintas etapas del proceso.

El debut también reactiva el debate sobre si el mercado está pagando por expectativas o por fundamentos. Con solo 31 IPOs tecnológicas en 2025, la demanda acumulada de exposición directa a IA está presionando las valoraciones de los escasos activos disponibles. Cerebras ofreció esa exposición concentrada en un sector, la inferencia, que la industria coincide en señalar como el próximo gran crecimiento del ciclo.