DAX en máximos históricos: ¿queda recorrido para la bolsa alemana?

El DAX (DE40) cotiza en zona de máximos históricos después de acumular una subida aproximada del 6,7% en lo que va de 2026. El movimiento no está ocurriendo de forma aislada, otros grandes índices europeos, entre ellos el CAC 40, el FTSE MIB y el Stoxx Europe 600, también han alcanzado niveles récord durante las últimas semanas.

La diferencia respecto de otros episodios de fortaleza europea es que el avance está recibiendo apoyo de varios frentes al mismo tiempo. Los beneficios empresariales, el crecimiento económico, los flujos de inversión y la amplitud del mercado han mejorado, reduciendo la dependencia de la antigua tesis basada casi exclusivamente en que Europa cotizaba barata frente a Estados Unidos.

El Stoxx Europe 600 ha avanzado alrededor de un 11% durante el año y cerca de tres cuartas partes de sus componentes cotizan por encima de su media móvil de 200 sesiones. Esa participación amplia resulta relevante porque muestra que el movimiento no depende únicamente de unas pocas compañías de gran capitalización.

Los beneficios europeos vuelven a respaldar las valoraciones

Uno de los principales argumentos detrás del avance está en los resultados empresariales. Bloomberg Intelligence situó el crecimiento de beneficios del segundo trimestre en torno al 17%, el mejor registro en varios años, mientras otras estimaciones citadas para la temporada sitúan el crecimiento agregado cerca del 22%.

La mejora se ha extendido a sectores muy diferentes, los bancos europeos han destacado gracias a unos tipos todavía elevados y a una mayor actividad de mercado. Al mismo tiempo, las compañías industriales y tecnológicas están participando en el movimiento.

En Alemania, además, el mercado se beneficia de una exposición relevante a sectores industriales, tecnológicos y de semiconductores. Empresas europeas vinculadas a inteligencia artificial, como ASML e Infineon, han registrado fuertes avances durante 2026, mientras los inversores empiezan a buscar no solo a las compañías que construyen infraestructura de IA, sino también a aquellas capaces de mejorar productividad y márgenes mediante su adopción.

Este cambio amplía el atractivo de la bolsa europea como alternativa a un mercado estadounidense mucho más concentrado en grandes compañías tecnológicas.

El DAX también se beneficia de una rotación fuera del gran tech estadounidense

La última encuesta de Bank of America mostró que los gestores pasaron de mantener una posición claramente infraponderada en Europa en junio a una exposición ligeramente sobreponderada. Los flujos empiezan igualmente a reflejarlo, los fondos europeos volvieron a registrar entradas y BlackRock señaló ingresos de varios miles de millones de dólares en sus productos de renta variable europea durante julio.

El cambio resulta importante porque durante buena parte de 2026 la exposición internacional a Europa fue reducida. Si los beneficios continúan superando expectativas, esa posición relativamente contenida ofrece espacio para que nuevos flujos acompañen al mercado.

Otro factor favorable es la búsqueda de diversificación después de los fuertes movimientos observados en las compañías de inteligencia artificial estadounidenses. Europa ofrece una composición sectorial distinta, con bancos, industriales, energía, defensa y compañías vinculadas a infraestructura tienen un peso mayor que en los principales índices estadounidenses.

El índice europeo de bancos acumula avances superiores al 20% durante el año, mientras los inversores también han mostrado interés por compañías de defensa y sectores cíclicos.

Esta rotación no implica necesariamente abandonar la tecnología. Más bien refleja una ampliación de las estrategias hacia mercados donde los beneficios también están creciendo, pero la dependencia de unas pocas compañías de IA es menor.

El petróleo y Oriente Medio siguen siendo el principal riesgo

La geopolítica continúa siendo una de las amenazas más importantes para el DAX y las acciones europeas.

Europa es especialmente sensible a los precios de la energía. Durante los periodos de mayor tensión entre Estados Unidos e Irán, el encarecimiento del petróleo generó preocupaciones sobre inflación, costes empresariales y crecimiento. La reciente moderación del crudo desde sus máximos ha reducido parte de esa presión y ha ayudado a mejorar el sentimiento hacia Europa. Sin embargo, las negociaciones relacionadas con Irán y el Estrecho de Ormuz todavía no han producido una normalización completa.

Un petróleo persistentemente elevado podría trasladarse a salarios, inflación y márgenes empresariales. Por eso, aunque el escenario de fondo sigue siendo constructivo, la energía continúa siendo uno de los principales factores capaces de aumentar la volatilidad.

El último dato de inflación estadounidense también ha eliminado parcialmente un riesgo inmediato. El IPC de julio se situó en línea con las previsiones, moderándose hasta el 3,4% interanual, mientras la inflación subyacente bajó al 2,5%. El dato redujo el temor a que la Reserva Federal tenga que acelerar nuevamente el endurecimiento monetario. Una Fed menos agresiva puede favorecer indirectamente a las bolsas europeas al reducir la presión sobre los rendimientos globales y limitar un fortalecimiento excesivo del dólar.

Esto no elimina completamente el riesgo de nuevas subidas de tipos, pero evita por ahora una sorpresa monetaria que podría haber presionado las valoraciones bursátiles.

Análisis técnico del DAX: máximos, pero con señales de consolidación

En gráfico diario, el DAX mantiene una estructura claramente alcista. El precio cotiza alrededor de 26.400 puntos, por encima de sus medias móviles de 50 y 200 sesiones, situadas aproximadamente en 25.312 y 24.572 puntos, respectivamente.

La zona de 26.497 puntos constituye la primera referencia técnica inmediata. Una ruptura consolidada por encima de esta área mantendría abierta la extensión del movimiento hacia la proyección de 28.250 puntos mostrada en el gráfico diario.

El RSI diario se encuentra alrededor de 65, todavía por debajo de niveles extremos, lo que indica que la tendencia conserva fuerza sin encontrarse necesariamente en una situación de sobrecompra excesiva.

Fuente: xStation

En temporalidad de una hora, el índice muestra una lectura algo más prudente. El precio se encuentra cerca de su media móvil de 50 periodos y el RSI ha retrocedido hacia 40, mientras el MACD muestra una pérdida de momentum.

La primera zona que debe conservarse se encuentra alrededor de 26.238 puntos. Mientras el DAX permanezca sobre esta referencia y sobre la media de 200 periodos, cercana a 26.190, la corrección puede seguir interpretándose como una consolidación dentro de la tendencia principal.

Por arriba, una recuperación sostenida de la zona de máximos dejaría abiertas las referencias de 26.773 y 27.104 puntos. Por debajo, la pérdida de 26.238 aumentaría el riesgo de corrección hacia 25.907 puntos.

Fuente: xStation

¿Puede el DAX continuar marcando máximos?

El DAX en máximos históricos llega con una combinación más equilibrada que en anteriores episodios de fortaleza europea. Los beneficios están creciendo, la participación del mercado es amplia y los inversores internacionales están aumentando gradualmente su exposición.

Eso no significa que el recorrido vaya a ser lineal, puesto que la liquidez reducida del verano, la evolución del petróleo y cualquier deterioro geopolítico pueden generar correcciones más rápidas.

Mientras el índice mantenga la zona de 26.238 puntos y, en una perspectiva más amplia, permanezca claramente sobre sus medias móviles principales, la estructura continúa favoreciendo la tendencia alcista. Una ruptura sostenida de los máximos reforzaría el escenario hacia 26.773-27.104 puntos, mientras una pérdida de los soportes inmediatos aumentaría la probabilidad de una fase de consolidación más profunda.