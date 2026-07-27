China está construyendo sus propias máquinas para fabricar chips. ASML bajo presión mientras la guerra tecnológica entra en una nueva fase

China vuelve a enviar una señal a los mercados de que pretende acelerar la construcción de su propio ecosistema tecnológico. En las últimas semanas, Pekín ha sorprendido a los mercados globales con una serie de avances relacionados con la inteligencia artificial y los semiconductores. Primero llegaron las noticias sobre el progreso de los chips de IA desarrollados localmente. Después, la atención mundial se centró en el modelo Kimi K3 de Moonshot AI, que, según la información disponible, ofrecería capacidades comparables a algunas de las soluciones más avanzadas desarrolladas por líderes occidentales como OpenAI y Anthropic.

Ahora, China está dando otro paso, mucho más fundamental. Según diversos informes, Pekín ha comenzado la producción de sus propias máquinas de litografía DUV, equipos utilizados en la fabricación de semiconductores. Precisamente este ha sido uno de los mayores obstáculos para la industria china de chips durante años.

Si estos informes se confirman, se trataría de uno de los acontecimientos más importantes para el sector tecnológico chino, ya que representaría un intento de reducir la dependencia de proveedores extranjeros no solo de los chips, sino también de la maquinaria necesaria para fabricarlos.

La noticia se reflejó rápidamente en los mercados financieros. Las acciones de ASML, el mayor fabricante mundial de máquinas de litografía, sufrieron presión luego de que los inversionistas comenzaran a reevaluar los riesgos de largo plazo asociados al desarrollo de alternativas chinas a las tecnologías occidentales.

Fuente: XTB Research

Sin embargo, esto no significa que la posición de ASML haya quedado repentinamente amenazada. La compañía neerlandesa sigue manteniendo una enorme ventaja tecnológica, especialmente en el segmento de las máquinas EUV, indispensables para fabricar los chips más avanzados del mundo. No obstante, la reacción del mercado demuestra que los inversionistas prestan cada vez más atención a la velocidad con la que China intenta reducir su dependencia de proveedores extranjeros.

Las máquinas de litografía se encuentran entre los sistemas industriales más complejos del mundo. Permiten imprimir patrones extremadamente precisos sobre obleas de silicio, que posteriormente se utilizan para fabricar procesadores modernos. Durante décadas, este mercado ha estado dominado por un número muy reducido de empresas, con ASML alcanzando una posición única cuyas tecnologías se han convertido en uno de los pilares de la industria global de semiconductores.

El acceso a estas tecnologías también se ha convertido en uno de los principales elementos de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Las restricciones a las exportaciones fueron diseñadas para ralentizar el desarrollo de los chips más avanzados por parte de Pekín, pero el resultado ha sido más complejo. En lugar de frenar las ambiciones tecnológicas de China, aceleraron las inversiones en soluciones desarrolladas localmente.

China ha comenzado a construir su propia cadena de suministro, que abarca no solo el diseño de chips, sino también la fabricación de semiconductores y los equipos utilizados en las fábricas de chips.

En este contexto, el desarrollo de máquinas DUV nacionales cobra una enorme importancia. No se trata únicamente de fabricar un nuevo equipo, sino de adquirir capacidades que durante décadas han estado concentradas principalmente en manos de compañías occidentales.

Por supuesto, esto no significa que China haya alcanzado el nivel de los líderes tecnológicos mundiales. Las máquinas EUV más avanzadas siguen estando fuera del alcance de la industria china y la ventaja de ASML en este segmento continúa siendo muy significativa. Desarrollar una tecnología realmente competitiva requerirá muchos más años de avances.

Sin embargo, Pekín no necesita alcanzar inmediatamente una superioridad tecnológica total. Su objetivo es construir un ecosistema suficientemente avanzado que le permita reducir la dependencia de proveedores extranjeros y proteger su industria nacional frente a futuras restricciones.

Este mismo enfoque también ha sido visible en el ámbito de la inteligencia artificial. El éxito de DeepSeek, seguido por el desarrollo de Moonshot AI y de su modelo Kimi K3, envió al mercado la señal de que las empresas chinas son capaces de crear soluciones mucho más competitivas de lo que se esperaba anteriormente.

Hasta hace poco, la superioridad tecnológica occidental era vista como un foso competitivo muy difícil de superar para China. Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que esa brecha podría ser considerablemente menor de lo que se asumía.

Esto no significa, por supuesto, que China ya haya alcanzado a Estados Unidos y a sus aliados. Las empresas occidentales siguen conservando ventajas muy importantes en áreas clave. Nvidia continúa liderando el mercado de los chips de IA más avanzados, TSMC domina la producción de los semiconductores más sofisticados y ASML mantiene su posición única en la litografía de última generación.

No obstante, la naturaleza de la competencia está cambiando. China está demostrando que está dispuesta a invertir enormes recursos en desarrollar sus propias tecnologías y reducir gradualmente su dependencia de proveedores extranjeros.

Para el mercado mundial de semiconductores, esto podría marcar el comienzo de un entorno tecnológico mucho más fragmentado. Durante años, la industria de los chips funcionó como un ecosistema global altamente integrado, donde distintos países se especializaban en diferentes etapas de la cadena de suministro. Estados Unidos se enfocó en el diseño de chips, Taiwán en la fabricación de los semiconductores más avanzados y Europa en las tecnologías críticas relacionadas con los equipos de litografía.

Ahora, China intenta construir su propia versión de ese sistema.

La mayor relevancia del inicio de la producción nacional de máquinas DUV no radica únicamente en la tecnología en sí, sino en el hecho de que Pekín busca tomar el control de otra parte crucial de la cadena de suministro de semiconductores.

Para ASML, esto no significa el fin inmediato de su liderazgo. Las tecnologías chinas todavía tienen un largo camino por recorrer antes de competir de forma realista con los sistemas más avanzados. Sin embargo, para los inversionistas constituye una señal importante de que la estructura del mercado global de semiconductores podría comenzar a transformarse gradualmente.

La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China ya no consiste únicamente en quién puede desarrollar el mejor chip o el modelo de inteligencia artificial más avanzado. Ahora se trata de controlar toda la infraestructura que hace posible estas tecnologías.

El inicio de la producción nacional de máquinas DUV demuestra que Pekín no quiere seguir siendo simplemente un cliente de la tecnología occidental. China busca convertirse también en uno de sus productores.

Y precisamente por ello, este desarrollo podría convertirse en uno de los acontecimientos más importantes para todo el mercado mundial de semiconductores.

Fuente: xStation5