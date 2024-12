China intensifica la guerra comercial con EE.UU. mediante restricciones a exportaciones clave

China anunció este martes una prohibición total de exportaciones de materiales estratégicos con aplicaciones militares y tecnológicas avanzadas hacia Estados Unidos, en una clara medida de represalia ante las crecientes restricciones impuestas por Washington sobre tecnología destinada a Pekín. Esta escalada en la disputa comercial entre ambas potencias subraya las tensiones que afectan a las cadenas de suministro globales y el sector tecnológico. Materiales afectados por las nuevas restricciones El Ministerio de Comercio de China especificó que los siguientes materiales quedarán bloqueados para su envío a Estados Unidos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Galio y germanio : Ambos son esenciales para la fabricación de semiconductores y dispositivos electrónicos avanzados.

: Utilizados en aplicaciones militares y en la producción de componentes de alta resistencia. Grafito: Pekín anunció también que aplicará controles más estrictos sobre las exportaciones de este mineral, clave en la fabricación de baterías y componentes electrónicos. Estas medidas se interpretan como una respuesta directa al endurecimiento de las restricciones estadounidenses sobre el acceso de China a tecnología avanzada, incluidas herramientas para la producción de chips de última generación. Implicaciones globales La decisión de China podría tener un impacto significativo en la cadena de suministro tecnológica, especialmente en industrias dependientes de estos insumos estratégicos. Algunos de los posibles efectos incluyen: Aumento de costos de producción para fabricantes de semiconductores y componentes electrónicos en EE.UU.

debido a la limitada disponibilidad de materiales esenciales. Mayor tensión en el sector automotriz y de energías renovables, donde el grafito es un insumo crítico para baterías y sistemas eléctricos. Contexto de la escalada La medida china llega después de que el gobierno del presidente Joe Biden intensificara las restricciones tecnológicas hacia Pekín, limitando la exportación de equipos avanzados para la fabricación de chips. Esto ha generado una creciente rivalidad tecnológica entre ambas potencias, en un momento en que el liderazgo en innovación es considerado un factor estratégico clave. El índice CHN.cash se encuentra actualmente en los 7036, consolidando sobre una línea de tendencia alcista marcada desde niveles inferiores y mostrando soporte dinámico en la EMA de 50 periodos (7025). El precio ha superado una resistencia clave en los 7037, convirtiéndola en soporte, mientras los indicadores RSI y MACD muestran señales neutrales con leve inclinación alcista. Escenario alcista: Si el precio respeta el soporte en 7037 y mantiene la línea de tendencia alcista, podría dirigirse hacia los 7197 como objetivo principal, con un nivel intermedio en los 7080. Escenario bajista: Si el precio pierde los 7037 y quiebra la línea de tendencia alcista, es probable una caída hacia los 6935, con soporte adicional en la EMA de 200 periodos (6978).



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "