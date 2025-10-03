China muestra disposición para realizar inversiones récord en EE. UU. 🗽

Según personas familiarizadas con las conversaciones, los negociadores que representan al presidente Xi también han solicitado alivio arancelario sobre determinados materiales importados.

Conclusiones clave Pekín está presionando a la administración Trump para que relaje las restricciones de seguridad nacional de EE. UU. sobre la actividad empresarial china. China señala que podría desbloquear un importante paquete de inversiones a cambio, una propuesta que, de concretarse, supondría un giro drástico respecto a la política seguida durante la última década. Según personas familiarizadas con las conversaciones, los negociadores que representan al presidente Xi también han solicitado alivio arancelario sobre determinados materiales importados.

Pekín está presionando a la administración Trump para que relaje las restricciones de seguridad nacional de EE. UU. sobre la actividad empresarial china, señalando que podría desbloquear a cambio un importante paquete de inversiones, una propuesta que, de materializarse, supondría un giro drástico respecto a la política seguida en la última década. Para los mercados, sería otra señal positiva de gran relevancia, con el potencial de reducir de forma significativa los riesgos geopolíticos. Según personas familiarizadas con las conversaciones, los negociadores que representan al presidente Xi también han solicitado alivio arancelario sobre determinados materiales importados. Estos insumos serían empleados en eventuales operaciones manufactureras chinas establecidas dentro de Estados Unidos, lo que convierte la reducción de aranceles en un elemento central de la propuesta. La oferta se habría presentado durante las discusiones comerciales celebradas en Madrid el mes pasado, con fuentes internas destacando el carácter confidencial de las negociaciones en curso.

