Cierre de mercado (10.02.2026): Tecnología lidera la sesión mientras el mercado espera datos económicos de EE.UU.

Conclusiones clave

EE.UU. y tasas: Las señales de desinflación se consolidan. Caen las expectativas de inflación del consumidor y los rendimientos de los T-Bills se mantienen contenidos, con una baja en el tramo de 6 meses, reforzando un sesgo hacia condiciones financieras más benignas en el corto plazo.

La advertencia de EE.UU. sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz reactivó la prima de riesgo en energía y sostuvo al petróleo. En metales, el repunte del oro, y la fuerte alza de la plata, refleja un rebote técnico tras las caídas recientes y un retorno por encima de niveles clave de tendencia. Acciones: La presión regulatoria y legal golpea a Hims & Hers, mientras Novo Nordisk mejora por expectativas de menor competencia y anuncia un programa de recompra. En paralelo, el M&A sigue activo con la compra de Orna por Eli Lilly, y Alphabet evalúa extender duración con una emisión de deuda a 100 años.

En la primera sesión de la semana, el liderazgo lo asumieron las acciones tecnológicas, con un repunte encabezado por el Nasdaq 100. Las compañías vinculadas a la inteligencia artificial actuaron como principal catalizador, en una jornada marcada por menor amplitud de mercado. Entre los movimientos destacados, Oracle avanzó cerca de 10%. La atención de la semana se centra ahora en los próximos datos de empleo e inflación de EE.UU. En paralelo, los metales repuntaron con la plata liderando las subidas, mientras que Bitcoin osciló en torno a los USD 70.000. En materias primas, el petróleo avanzó impulsado por una mayor prima de riesgo geopolítico.

Fuente: xStation5

Noticias clave

EE.UU.: Los datos apuntaron a una menor presión inflacionaria y a tasas de corto plazo más contenidas. Las expectativas de inflación del consumidor retrocedieron a 3,1% desde 3,4%, mejor de lo esperado. En las subastas de T-Bills, el rendimiento a 3 meses se mantuvo en 3,60%, mientras que el de 6 meses bajó a 3,50% desde 3,525%.

Las acciones japonesas avanzaron a nuevos máximos tras la victoria electoral del domingo de Sanae Takaichi, que elevó las expectativas de un mayor gasto gubernamental orientado a industrias estratégicas. Europa: En Francia, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, anunció su renuncia anticipada, habilitando al presidente Emmanuel Macron a nombrar a su sucesor. En el Reino Unido, el líder laborista escocés Anas Sarwar pidió la renuncia del primer ministro Keir Starmer tras el controvertido nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

El crudo subió levemente después de que Estados Unidos recomendara a los barcos mantenerse alejados del Estrecho de Ormuz, reactivando una prima de riesgo geopolítico que se había moderado. Metales: El oro subió hasta 1,8% el lunes, recuperando parte del terreno perdido tras la fuerte caída de fines del mes pasado y recortando aproximadamente la mitad del retroceso desde el máximo del 29 de enero. La plata acumula un alza cercana al 7% desde el cierre del viernes y el oro un 2,1%, con ambos metales volviendo a ubicarse por encima de su EMA de 50 días.

El superávit comercial se amplió a USD 3.800 millones en enero de 2026, desde USD 2.700 millones un año antes. Las exportaciones crecieron 8,5% interanual hasta USD 10.700 millones, impulsadas por minería (+12,1%) y cobre (+7,9%), mientras que las exportaciones industriales avanzaron 13,9%. México: La inflación se aceleró en enero, respaldando la pausa del Banco Central tras un ciclo récord de flexibilización. El IPC subió 3,79% interanual, levemente por debajo del 3,82% esperado y por encima del 3,69% de diciembre, mientras que la inflación subyacente se aceleró a 4,52% desde 4,33%.

Análisis US100

El precio, tras respetar el soporte del 38,2% de Fibonacci y su media móvil de largo plazo, inició una estructura de continuidad de la tendencia previa, lo que le permitió superar la resistencia clave situada en torno a los 25.347 puntos. Este nivel pasa a ser determinante para la dinámica del movimiento en el corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por encima de 25.347 puntos, el escenario favorece una extensión alcista hacia la siguiente resistencia relevante en 26.033 puntos. En contraste, un fallo en sostener la ruptura podría activar un tramo correctivo de mayor magnitud, donde el soporte mayor se ubica en los 24.705 puntos.





Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro mantuvo su sesgo alcista durante la sesión, luego de confirmar un giro técnico en la zona de 4.653 puntos. Desde ese nivel, el precio ha continuado avanzando y se aproxima ahora a una resistencia clave ubicada en torno a los 5.093 puntos. La cotización se mantiene por encima de sus medias móviles de corto y largo plazo, lo que refuerza la estructura positiva de corto plazo y valida el impulso reciente.

Si el precio logra romper y consolidar sobre la zona de 5.093 puntos, aumentaría la probabilidad de una extensión alcista hacia la siguiente resistencia relevante en torno a los 5.325 puntos. En contraste, un rechazo en dicho nivel podría dar paso a un movimiento correctivo, donde el soporte técnico más relevante se sitúa cerca de los 4.821 puntos, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8%.

Fuente: xStation5

