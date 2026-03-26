Cierre de mercado: Acciones se desploman ante creciente incertidumbre sobre un alto el fuego

Las cambiantes expectativas sobre la duración de la guerra con Irán dominaron otra sesión volátil en bolsas, bonos y petróleo. Las acciones profundizaron sus caídas después de que el presidente Trump declarara que no se comprometería con un acuerdo para poner fin al conflicto, enfriando el optimismo que había generado el paso de diez buques petroleros por el Estrecho de Ormuz. En renta fija, la subasta de bonos del Tesoro a 7 años confirmó un deterioro en la demanda, con rendimientos en máximos desde enero 2025, mientras que el mercado petrolero sigue tensionado por la compra masiva de TotalEnergies en el benchmark de Dubái y la liquidez estructuralmente reducida. En el frente corporativo, el algoritmo TurboQuant de Google presionó a las acciones de chips de memoria, y Jefferies decepcionó en resultados pese a un trimestre récord en banca de inversión. En mercados emergentes, Banxico sorprendió con un recorte de tasa a 6.75% ante la debilidad económica, mientras Brasil registró una inflación superior a lo esperado, ambos condicionados por el shock energético global y la incertidumbre comercial.

Fuente: xStation



Noticias Claves

Geopolítica

Irán permitió el tránsito de diez buques petroleros por el Estrecho de Ormuz como gesto de buena fe en el marco de las negociaciones con Estados Unidos, que Trump calificó como "muy sustanciales". El presidente estadounidense criticó a los antiguos líderes iraníes por no haber cerrado un acuerdo y advirtió que Irán habría podido emplear armas nucleares contra Israel y otros países. También expresó decepción con la OTAN y rechazó verse arrastrado al conflicto del Reino Unido. Por su parte, el secretario del Tesoro Bessent aseguró que EE.UU. no reconoce el Estrecho de Ormuz como punto de estrangulamiento y que el tráfico marítimo seguirá en aumento, con precios energéticos e inflación a la baja.



Estados Unidos

La subasta de bonos del Tesoro a 7 años mostró un deterioro claro en la demanda, con un rendimiento de 4.255% (máximo desde enero 2025) y un tail de 0.8 bps, el mayor desde agosto 2024, señalando que el mercado exige mayor prima. En el frente laboral, las solicitudes iniciales de desempleo se mantuvieron en ~210.5k, cerca de mínimos históricos, y las continuas cayeron a 1.819 millones, su menor nivel desde mayo 2024, sin señales de presión significativa por despidos.



Europa

Greene (BoE) señaló que el banco debe equilibrar riesgos de inflación y demanda, y que podría tomar un año evaluar los efectos de segunda ronda. Además, advirtió que el shock petrolero podría impedir una recuperación de la oferta hasta 2027-2028.



Canadá

El vicegobernador senior del BoC, Rogers, indicó que el banco evaluará cuidadosamente los impactos cíclicos versus estructurales, con especial atención a que los precios energéticos más altos no desencadenen una inflación persistente. Las previsiones del banco sugieren un crecimiento casi nulo de la fuerza laboral canadiense en los próximos años.



México

El Banco de México recortó su tasa de referencia en 25 puntos base a 6.75% en su reunión del 26 de marzo, retomando de forma inesperada el ciclo de flexibilización tras la pausa de febrero. La actividad económica mostró una marcada debilidad a inicios de 2026 luego de haberse expandido el trimestre previo, y la Junta advirtió que los riesgos a la baja persisten ante las tensiones comerciales y la incertidumbre global.



Brasil

El IPC de mediados de marzo sorprendió al alza (0.44% vs 0.29% esperado), con inflación anual en 3.9%, por encima del 3.73% estimado. Aunque se mantiene cerca del objetivo (~3%), la sorpresa refuerza la expectativa de una desinflación más lenta y volátil, agravada por el shock energético global vinculado al conflicto con Irán.



Petróleo

Los diez buques liberados por Irán en el Estrecho de Ormuz representan el "regalo de enorme valor" al que Trump aludió esta semana. En paralelo, TotalEnergies ejecutó una compra masiva sin precedentes de 69 cargamentos en marzo en el benchmark de Dubái, exacerbando el rally del crudo en un mercado con liquidez severamente limitada por el conflicto en Medio Oriente.

Metales

Turquía emergió como vendedor clave detrás de la caída del oro, liquidando o utilizando en swaps cerca de 58-60 toneladas (~$8.000 millones, más del 10% de sus reservas) en solo dos semanas tras el inicio de la guerra con Irán.

Acciones

Meta elevó su inversión en el centro de datos de El Paso a $10.000 millones. Jefferies reportó ganancias de $0.70 por acción, por debajo de los $0.87 estimados, afectado por pérdidas en inversiones crediticias, aunque su banca de inversión registró el mejor primer trimestre de su historia (+45% en ingresos). Las acciones de empresas de chips de memoria extendieron pérdidas tras la publicación del algoritmo TurboQuant de Google, capaz de reducir en al menos seis veces la memoria necesaria para ejecutar grandes modelos de lenguaje. Finalmente, la salida a bolsa de SpaceX podría reservar hasta un 30% para inversores minoristas.

Análisis US500

Las acciones extienden sus caídas mientras los indicadores técnicos confirman una creciente presión bajista. El precio se ubica por debajo de su media móvil y ha perdido niveles clave de retroceso de Fibonacci, lo que refuerza el sesgo negativo en el corto plazo. Actualmente, el soporte principal se encuentra en la región de los 6.584, correspondiente al punto pivote que originó el giro alcista de esta semana; una ruptura por debajo de este nivel podría acelerar las ventas hacia el siguiente soporte en los 6.369.

No obstante, si el precio logra mantenerse sobre los 6.584, el precio podría realizar un giro correctivo al alza. En ese escenario, la resistencia relevante a vigilar se sitúa en el nivel de los 6.692.

Análisis GOLD



El oro extiende su corrección y cotiza en torno a los 4.383, por debajo de sus medias móviles, lo que confirma un sesgo bajista en el corto plazo. El precio ha perdido los principales retrocesos de Fibonacci y actualmente se apoya sobre la zona de soporte crítica entre 4.354 y 4.365, correspondiente al retroceso del 88%. El MACD se mantiene en territorio negativo, reforzando la presión vendedora. Una ruptura de este nivel podría acelerar las ventas hacia el siguiente soporte en 4.216, y en un escenario de mayor debilidad, hacia la zona de los 4.094.



No obstante, si el precio logra sostenerse sobre la zona de 4.354-4.365, existe la posibilidad de un rebote correctivo. En ese caso, las resistencias relevantes se ubican en los retrocesos de Fibonacci de 61.8% en 4.417, seguido del 50% en 4.452 y el 38.2% en 4.487. ura.

Fuente: xStation

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