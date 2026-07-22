Cierre de mercado: Alphabet supera expectativas, pero no logra convencer al mercado

La jornada estuvo marcada por una aversión al riesgo en Wall Street, donde las caídas de las grandes tecnológicas presionaron al S&P 500 pese al avance de Nvidia y otros fabricantes de chips. Tesla retrocedió con fuerza tras presentar resultados inferiores a lo esperado, mientras Alphabet mostró volatilidad después de publicar sus cifras. Al mismo tiempo, la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsó temporalmente al Brent por encima de los 95 dólares y elevó los rendimientos de los bonos ante el temor a nuevas presiones inflacionarias.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: El presidente Donald Trump amenazó con atacar infraestructura estratégica iraní en respuesta a nuevas agresiones contra buques en el estrecho de Ormuz y señaló como posible objetivo el complejo nuclear de Pickaxe Mountain , que Israel vincula con el traslado de centrifugadoras. Irán rechazó las acusaciones y las calificó como un pretexto contrario al derecho internacional . Paralelamente, se registraron ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses e infraestructura en Bahréin , Arabia Saudita y Jordania , mientras Washington reforzaba su presencia militar. El deterioro de la seguridad en rutas marítimas clave impulsó los precios del petróleo y elevó el impacto económico del conflicto.

Estados Unidos: Los mercados se mantienen divididos sobre la próxima decisión de la Reserva Federal . Los swaps asignan una probabilidad cercana al 30% a una subida de tipos en la reunión del 28 y 29 de julio y un 70% a que se mantengan sin cambios. Aunque los economistas consultados por Bloomberg esperan una pausa en julio, el mercado descuenta un incremento de 25 puntos básicos para septiembre y más de dos subidas acumuladas para marzo, reflejando una mayor preocupación por las presiones inflacionarias .

Reino Unido: La inflación anual se moderó al 2,6% en junio, por debajo del 2,8% anterior y ligeramente inferior al 2,7% previsto. La inflación subyacente se mantuvo en el 2,6% , superando la estimación del 2,5% , mientras que los precios de producción de entrada cayeron un 2,0% mensual , frente al descenso esperado del 0,7% y al aumento previo del 0,6% . Los datos muestran una moderación de la inflación general , aunque persisten ciertas presiones subyacentes .

Petróleo: Los precios del petróleo extendieron sus ganancias y alcanzaron máximos de seis semanas debido a la continuidad de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico y al riesgo de un posible bloqueo en el Mar Rojo . El secretario de Estado, Marco Rubio , afirmó que las fuerzas estadounidenses mantendrán sus operaciones mientras Irán intente controlar el tráfico marítimo . Además, los inventarios de crudo de la EIA aumentaron en 2,01 millones de barriles , frente a la caída de 1,95 millones esperada, un dato que podría limitar parcialmente el avance de los precios.

Oro: El oro prolongó su recuperación y superó los 4.150 dólares por onza , respaldado por las expectativas de un posible alto el fuego entre Estados Unidos e Irán . Una eventual desescalada reduciría los precios del petróleo , aliviaría las presiones inflacionarias y disminuiría la probabilidad de un endurecimiento monetario adicional por parte de la Reserva Federal . El metal también recibió apoyo técnico tras superar y consolidarse por encima del nivel clave de 4.000 dólares por onza .

Bitcoin: Los fondos cotizados de bitcoin registraron entradas netas cercanas a 900 millones de dólares durante la última semana, la mayor captación semanal desde comienzos de mayo . Este movimiento refleja una recuperación del interés institucional y un mayor apetito de los inversionistas por la exposición a activos digitales .

Acciones: AMD anunció una alianza estratégica con Anthropic que contempla una inversión de hasta 5.000 millones de dólares y el despliegue de hasta 2 GW en procesadores gráficos MI450 mediante la plataforma Helios. Reddit cayó alrededor de un 6% en la preapertura tras conocerse que estudia restringir el acceso de Google a sus contenidos para usos de inteligencia artificial. Tesla reportó ingresos superiores a lo esperado, impulsados por el negocio automotriz y de servicios, pero decepcionó en beneficio ajustado, margen bruto e ingreso operativo, aunque su flujo de caja libre negativo fue mejor de lo previsto y las suscripciones activas a FSD superaron las estimaciones. Alphabet también presentó resultados sólidos, con ingresos y beneficio operativo por encima del consenso, un desempeño destacado de Google Cloud y publicidad, una cartera de pedidos en la nube de 514.000 millones de dólares y 950 millones de usuarios activos mensuales en la aplicación Gemini.

Análisis US100

El precio ha mantenido su estructura de canal alcista, respetando la parte baja de la formación. Actualmente, la cotización intenta consolidarse sobre su media móvil, mientras la resistencia de corto plazo se ubica en torno a los 29.359 puntos, nivel que será clave para evaluar la continuidad del movimiento.

Una superación de los 29.359 puntos podría llevar al precio hacia la parte alta del canal, con una resistencia relevante en torno a los 29.585 puntos. En cambio, un rechazo desde esta zona podría devolver la presión hacia el soporte de corto plazo, ubicado cerca de los mínimos de la sesión en torno a los 28.960 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD ​

El oro se mantiene sobre el nivel de los 4.101 puntos, con un cruce alcista en sus medias móviles y un MACD que continúa mostrando momentum positivo. En este contexto, la zona de los 4.101 puntos se mantiene como el soporte mayor de corto plazo, mientras que la resistencia más importante se ubica en torno a los 4.203 puntos.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.101 puntos, podría extender el movimiento hacia la resistencia de los 4.203 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte indicaría una mayor presión bajista, con una zona de apoyo relevante en torno a los 4.028 puntos.



Fuente: xStation5