IA de China vs. EE.UU.: ¿puede cambiar el liderazgo tecnológico?

La carrera por la inteligencia artificial suele presentarse como una competición con una única meta y un único vencedor. Sin embargo, la tecnología rara vez distribuye el liderazgo de una forma tan limpia. Estados Unidos domina el capital privado, los chips más avanzados, la nube y buena parte de los modelos de frontera. China responde con escala industrial, investigación, patentes, robótica y modelos abiertos cuyo coste de uso puede ser considerablemente menor. ¿Y si el futuro no pertenece al país que construya el modelo más potente, sino al que consiga introducir la inteligencia artificial en más fábricas, dispositivos y procesos cotidianos?

Estados Unidos mantiene la ventaja en modelos de frontera

La fotografía de 2026 sigue situando a Estados Unidos por delante en la frontera. El AI Index publicado por el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de Stanford contabiliza 59 modelos notables desarrollados por instituciones estadounidenses durante 2025, frente a 35 procedentes de China. La diferencia continúa siendo relevante, pero ya no describe una ventaja inexpugnable. En marzo de 2026, la distancia entre el modelo líder y su competidor más cercano se había reducido a apenas 2,7 puntos porcentuales en la batería de evaluaciones utilizada por Stanford.

Ese estrechamiento no significa que todos los modelos sean intercambiables. Las clasificaciones cambian según la tarea, la metodología y el coste computacional. Un sistema puede destacar en razonamiento y otro en programación, visión, traducción o uso de herramientas. También existe una diferencia entre alcanzar una puntuación elevada en una prueba y funcionar de manera fiable en una empresa. La verdadera competencia comienza cuando el modelo debe proteger datos, integrarse con sistemas antiguos, mantener un coste previsible y producir un retorno medible.

Estados Unidos conserva su ventaja más contundente en financiación. La inversión privada estadounidense en inteligencia artificial alcanzó 285.900 millones de dólares en 2025, según Stanford, más de 23 veces los 12.400 millones registrados en China. Además, se financiaron 1.953 nuevas empresas estadounidenses vinculadas a la tecnología, más de diez veces la cifra del siguiente país. Esta profundidad permite intentar proyectos muy costosos, atraer talento y sostener pérdidas mientras se desarrolla una plataforma.

La comparación tiene una limitación importante. La inversión privada no captura bien los fondos públicos, la financiación dirigida por el Estado, los créditos preferentes o el gasto realizado por gobiernos locales chinos. Por eso, la diferencia real de recursos es menor que la sugerida por el dato privado. Aun así, el mercado estadounidense posee una capacidad difícil de replicar para convertir investigación en empresas globales y financiar centros de datos antes de que exista una rentabilidad demostrada.

Chips avanzados y eficiencia tecnológica

El capital por sí solo tampoco decide la carrera. El acceso a semiconductores avanzados y a la infraestructura que los rodea es una ventaja estadounidense aún más estratégica. Las compañías de Estados Unidos controlan el diseño de los aceleradores más demandados y gran parte del software que permite utilizarlos. Sus aliados dominan eslabones críticos como la fabricación de vanguardia y la litografía. Las restricciones a la exportación intentan ralentizar el acceso chino a esa capacidad, especialmente para entrenar modelos de gran tamaño.

China ha respondido de dos formas. La primera es acelerar el desarrollo de procesadores, memorias, interconexiones y herramientas domésticas. La segunda consiste en hacer más con menos, mediante arquitecturas eficientes, modelos especializados y un mayor uso de sistemas abiertos. Este enfoque no elimina la desventaja en el hardware más avanzado, pero reduce su importancia en aplicaciones donde el coste, la latencia y la adaptación pesan más que el último incremento de capacidad.

J.P. Morgan resume la diferencia como una carrera entre planos y despliegue. Estados Unidos continúa liderando la innovación de frontera, mientras China busca convertir los modelos en una infraestructura accesible para empresas, administraciones y fabricantes. Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas chinas ya utiliza inteligencia artificial en alguna parte de sus operaciones, según los datos recogidos por la gestora, y otro 27 por ciento prevé incorporarla durante los próximos dos años.

Este dato no prueba que la adopción sea profunda. Utilizar un asistente para redactar documentos no equivale a reorganizar una cadena de producción. Sin embargo, indica una disposición favorable. En una encuesta incluida en el análisis de J.P. Morgan, el 80 por ciento de los participantes chinos se mostraba entusiasmado con los productos y servicios de inteligencia artificial, frente al 38 por ciento en Estados Unidos. Una actitud más receptiva puede acelerar la experimentación, aunque no garantiza productividad ni beneficios.

La ventaja china en robótica e inteligencia artificial física

La ventaja china resulta especialmente visible en la inteligencia artificial física. El país dispone de una base manufacturera enorme, cadenas de suministro integradas y una instalación de robots industriales muy superior a la de cualquier otro mercado. También posee capacidad para probar sistemas en vehículos, drones, almacenes, fábricas y redes energéticas. Aproximadamente el 40 por ciento de la inversión china relacionada con inteligencia artificial se dirige a robótica, según J.P. Morgan. Esto convierte el mundo físico en su campo de competición más prometedor.

Estados Unidos sobresale en la creación de modelos generales y plataformas digitales. China puede ganar terreno en la conexión entre software y máquinas. No son mercados independientes. Un robot requiere sensores, chips, modelos, baterías, motores, comunicaciones y datos. El liderazgo puede repartirse entre distintos países y compañías dentro de la misma cadena. La pregunta bursátil correcta no es solo quién desarrolla la inteligencia, sino quién captura el margen cuando esa inteligencia se convierte en un producto.

La investigación ofrece otra lectura. China encabeza el volumen de publicaciones, citas y concesiones de patentes relacionadas con inteligencia artificial. Su presencia entre los cien trabajos más citados pasó de 33 en 2021 a 41 en 2024. Estados Unidos, por su parte, mantiene una mayor proporción de patentes de alto impacto y produce más modelos reconocidos. China demuestra amplitud científica; Estados Unidos conserva una capacidad superior para transformar determinados avances en productos de frontera financiados a escala comercial.

Modelos abiertos y competencia por costes

El sistema abierto puede alterar este equilibrio. Muchos desarrolladores valoran los modelos chinos porque permiten descargar pesos, adaptarlos y ejecutarlos con mayor control. Un precio bajo favorece la distribución, especialmente en economías emergentes y compañías que no pueden asumir las tarifas de los proveedores estadounidenses. Si una empresa obtiene un resultado suficiente por una fracción del coste, la mejor puntuación de una alternativa cerrada deja de ser decisiva.

Pero la apertura también plantea dificultades. Un modelo ampliamente utilizado puede generar influencia tecnológica sin producir beneficios suficientes para quien lo desarrolló. El mantenimiento, la seguridad y el entrenamiento continuo cuestan dinero. Las empresas chinas compiten además en un mercado doméstico con guerras de precios intensas. Para que el avance técnico se traduzca en liderazgo empresarial, deberán construir servicios, nube, herramientas y aplicaciones que generen ingresos recurrentes.

Estados Unidos enfrenta el riesgo opuesto. Goldman Sachs observa una aceleración en el consumo de unidades de procesamiento y en el uso empresarial de modelos, pero también una creciente restricción de capacidad. Los grandes proveedores están invirtiendo sumas extraordinarias en centros de datos, energía, memoria, redes y fibra óptica. El mercado asume que el uso crecerá lo suficiente para remunerar ese gasto. Si la adopción avanza más despacio o los modelos se abaratan demasiado, la rentabilidad del capital puede decepcionar aunque la tecnología continúe mejorando.

Energía infraestructura y estándares tecnológicos

La electricidad se ha convertido en una variable estratégica. Entrenar y ejecutar modelos avanzados exige centros de datos, redes estables, refrigeración e interconexiones de gran velocidad. Estados Unidos posee capital y liderazgo en chips, pero encuentra cuellos de botella en permisos, transformadores, generación y acceso a la red. China puede construir infraestructura con rapidez y dispone de una amplia cadena de materiales y equipos eléctricos. A cambio, tiene que gestionar la eficiencia de su parque tecnológico y la dependencia de componentes críticos.

También se compite por estándares. Un modelo que se integra en millones de dispositivos puede condicionar formatos, herramientas de desarrollo y ecosistemas enteros. China busca que sus sistemas abiertos sean una opción accesible para Asia, África y América Latina. Estados Unidos defiende un ecosistema apoyado en sus plataformas, proveedores de nube y aliados tecnológicos. Las restricciones comerciales pueden fragmentar el mercado en dos arquitecturas, con costes duplicados y menor interoperabilidad.

La seguridad será un filtro inevitable. Las empresas y los gobiernos preguntarán dónde se almacenan los datos, qué legislación se aplica y si el proveedor puede quedar sometido a sanciones. Un modelo barato pierde atractivo cuando plantea dudas sobre propiedad intelectual, privacidad o continuidad del servicio. Del mismo modo, una solución estadounidense puede resultar inviable en países que exijan soberanía de datos. El liderazgo tecnológico no dependerá únicamente de la capacidad, sino de la confianza que cada ecosistema inspire.

Cómo cambia la competencia el valor bursátil

Para los mercados, la competencia ya está cambiando la distribución del valor. Las compañías estadounidenses vinculadas a chips, memoria, nube y redes han capturado la primera fase del gasto. China ofrece exposición a modelos, plataformas de internet, automatización industrial, equipamiento eléctrico, robótica y semiconductores domésticos. La reciente volatilidad de las acciones de chips demuestra que los inversores empiezan a considerar la competencia china como un riesgo económico, no solo político.

No obstante, una demostración tecnológica o una salida a bolsa muy demandada no confirma un cambio de liderazgo. Conviene observar ingresos, utilización, costes de inferencia, contratos empresariales y retorno sobre el capital. En Estados Unidos, la prueba será que el gasto de los grandes proveedores se convierta en caja. En China, que la adopción masiva produzca márgenes y no únicamente volumen. Son modelos de negocio distintos y pueden prosperar simultáneamente.

Desde un punto de vista técnico, el mensaje más útil no procede de un nivel concreto, sino de la amplitud. Un cambio real de liderazgo debería reflejarse en avances sostenidos de un conjunto amplio de empresas chinas de software, semiconductores, automatización y consumo digital, no solo en uno o dos campeones. En Estados Unidos, una pérdida de liderazgo exigiría algo más que una corrección puntual de los fabricantes de chips. Tendría que aparecer deterioro en beneficios, pedidos y gasto de capital.

Escenarios para el liderazgo tecnológico

El escenario central sigue favoreciendo a Estados Unidos en modelos de frontera, financiación, semiconductores avanzados y nube. Su ecosistema reúne universidades, talento, capital y empresas capaces de comercializar la innovación en todo el mundo. China todavía depende de componentes externos en áreas críticas y sus compañías soportan incertidumbre regulatoria, presión sobre precios y menor acceso a capital internacional.

El escenario alternativo no requiere que China alcance la frontera en cada componente. Le basta con que sus modelos sean suficientemente buenos, más baratos y fáciles de desplegar. Si combina esa eficiencia con robótica, vehículos, fábricas y mercados emergentes, puede liderar la difusión aunque no encabece todas las evaluaciones. Sería un cambio parecido al ocurrido en otras industrias, donde la ventaja terminó en manos de quien fabricó y distribuyó a escala.

También es posible que no exista un vencedor único. Estados Unidos podría conservar la frontera y China dominar determinadas aplicaciones físicas y abiertas. En ese mundo, el liderazgo se mediría por capas: chips, modelos, nube, software empresarial, robots y dispositivos. La rivalidad aceleraría la innovación, pero fragmentaría estándares y cadenas de suministro.

China ya ha cambiado la carrera al demostrar que la distancia en rendimiento puede reducirse con muchos menos recursos privados. Todavía no ha desplazado a Estados Unidos, pero ha elevado el coste de mantener el liderazgo. La próxima fase no se decidirá en una tabla de resultados. Se decidirá cuando empresas reales tengan que escoger entre el modelo más potente, el más barato y el que mejor se integra en su actividad. Ahí, la escala industrial china puede ser tan importante como la capacidad de cálculo estadounidense.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.