Cierre de mercado: Aversión al riesgo global con petróleo al alza, bonos débiles y caída de acciones

La sesión estuvo marcada por un tono de aversión al riesgo, impulsado por el repunte del petróleo ante la escalada del conflicto en Oriente Medio, lo que reavivó temores sobre una crisis energética global y presiones inflacionarias. Este contexto generó caídas tanto en acciones como en bonos, en un entorno donde los datos macroeconómicos en Estados Unidos reflejaron una moderación del crecimiento y una débil demanda en el mercado de deuda, reforzando la percepción de condiciones financieras más restrictivas. A nivel global, los bancos centrales mantuvieron un sesgo cauteloso frente a los riesgos inflacionarios, mientras que los metales retrocedieron ante el aumento de rendimientos y la preferencia por liquidez. Sin embargo, hacia el final de la jornada, el sentimiento del mercado mostró un giro tras reportes que apuntan a un posible alto el fuego temporal en la región, lo que moderó parcialmente las tensiones geopolíticas y generó una recuperación en los activos de riesgo.



Fuente: xStation ​​​​​​

Noticias Claves

Geopolítica: Estados Unidos e Irán podrían iniciar conversaciones de alto nivel en el corto plazo, en un contexto de señales mixtas entre escalada y apertura diplomática. Teherán ha comunicado a la Organización Marítima Internacional que los buques “no hostiles” podrán transitar el estrecho de Ormuz bajo coordinación con sus autoridades, tras adoptar medidas para evitar el uso del paso con fines militares en su contra. En paralelo, se reportan contactos entre ambas partes y disposición iraní a considerar propuestas sostenibles para poner fin al conflicto, mientras Washington evalúa el despliegue de 3.000 soldados adicionales de la 82.ª Aerotransportada en Oriente Medio. La situación mantiene en alerta a los Estados del Golfo, que analizan posibles respuestas ante la creciente tensión regional. Posteriormente, medios israelíes reportaron avances en un posible acuerdo para un alto el fuego de un mes, en un mecanismo en el que estarían participando actores internacionales. La noticia introdujo un cambio relevante en el sentimiento del mercado, reduciendo temporalmente la prima de riesgo geopolítico y presionando a la baja los precios del petróleo.

Estados Unidos e Irán podrían iniciar conversaciones de alto nivel en el corto plazo, en un contexto de señales mixtas entre escalada y apertura diplomática. Teherán ha comunicado a la Organización Marítima Internacional que los buques “no hostiles” podrán transitar el estrecho de Ormuz bajo coordinación con sus autoridades, tras adoptar medidas para evitar el uso del paso con fines militares en su contra. En paralelo, se reportan contactos entre ambas partes y disposición iraní a considerar propuestas sostenibles para poner fin al conflicto, mientras Washington evalúa el despliegue de 3.000 soldados adicionales de la 82.ª Aerotransportada en Oriente Medio. La situación mantiene en alerta a los Estados del Golfo, que analizan posibles respuestas ante la creciente tensión regional. Posteriormente, medios israelíes reportaron avances en un posible acuerdo para un alto el fuego de un mes, en un mecanismo en el que estarían participando actores internacionales. La noticia introdujo un cambio relevante en el sentimiento del mercado, reduciendo temporalmente la prima de riesgo geopolítico y presionando a la baja los precios del petróleo. Estados Unidos: Los indicadores adelantados de actividad muestran una moderación en el crecimiento, con el PMI compuesto situándose por debajo de las expectativas, reflejando cierta desaceleración en servicios pese a la resiliencia del sector manufacturero. En el mercado de deuda, la subasta de bonos del Tesoro a 2 años evidenció debilidad, con un aumento significativo en la rentabilidad, menor demanda y una mayor absorción por parte de los dealers, lo que sugiere condiciones financieras más restrictivas y menor apetito inversor en el corto plazo.

Los indicadores adelantados de actividad muestran una moderación en el crecimiento, con el PMI compuesto situándose por debajo de las expectativas, reflejando cierta desaceleración en servicios pese a la resiliencia del sector manufacturero. En el mercado de deuda, la subasta de bonos del Tesoro a 2 años evidenció debilidad, con un aumento significativo en la rentabilidad, menor demanda y una mayor absorción por parte de los dealers, lo que sugiere condiciones financieras más restrictivas y menor apetito inversor en el corto plazo. Europa: Desde el Banco Central Europeo, se enfatiza la necesidad de evitar efectos de segunda ronda inflacionaria y se reafirma la disposición a intervenir si es necesario. Autoridades alemanas destacan la importancia del gas natural licuado estadounidense como parte de la solución energética, al tiempo que reconocen errores estratégicos como la eliminación progresiva de la energía nuclear y advierten sobre la pérdida de competitividad industrial.

Desde el Banco Central Europeo, se enfatiza la necesidad de evitar efectos de segunda ronda inflacionaria y se reafirma la disposición a intervenir si es necesario. Autoridades alemanas destacan la importancia del gas natural licuado estadounidense como parte de la solución energética, al tiempo que reconocen errores estratégicos como la eliminación progresiva de la energía nuclear y advierten sobre la pérdida de competitividad industrial. Reino Unido: El Banco de Inglaterra mantiene un enfoque prudente, pero vigilante, señalando que los riesgos inflacionarios han aumentado debido a los acontecimientos en Oriente Medio. Se destaca la necesidad de actuar si las presiones persisten, subrayando que la incertidumbre no debe justificar la inacción y que la política monetaria debe conducirse con cautela para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo.

El Banco de Inglaterra mantiene un enfoque prudente, pero vigilante, señalando que los riesgos inflacionarios han aumentado debido a los acontecimientos en Oriente Medio. Se destaca la necesidad de actuar si las presiones persisten, subrayando que la incertidumbre no debe justificar la inacción y que la política monetaria debe conducirse con cautela para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo. Petróleo: El mercado energético continúa influenciado por la incertidumbre geopolítica, con el conflicto en Oriente Medio como principal factor de riesgo, lo que mantiene la presión alcista sobre los precios y refuerza las preocupaciones inflacionarias a nivel global.

El mercado energético continúa influenciado por la incertidumbre geopolítica, con el conflicto en Oriente Medio como principal factor de riesgo, lo que mantiene la presión alcista sobre los precios y refuerza las preocupaciones inflacionarias a nivel global. Metales: El oro prolonga su tendencia bajista, encaminándose a una racha histórica de caídas, afectado por el aumento de los rendimientos y la preferencia por liquidez en un entorno de tensión geopolítica. El repunte en los precios de la energía ha elevado las expectativas de las tasas de interés, reduciendo el atractivo de los metales preciosos. Por su parte, el cobre retoma las pérdidas ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento global y el impacto inflacionario derivado del conflicto en Oriente Medio.

El oro prolonga su tendencia bajista, encaminándose a una racha histórica de caídas, afectado por el aumento de los rendimientos y la preferencia por liquidez en un entorno de tensión geopolítica. El repunte en los precios de la energía ha elevado las expectativas de las tasas de interés, reduciendo el atractivo de los metales preciosos. Por su parte, el cobre retoma las pérdidas ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento global y el impacto inflacionario derivado del conflicto en Oriente Medio. Acciones: En el ámbito corporativo, Microsoft anunció una colaboración en inteligencia artificial aplicada a energía nuclear con Nvidia, además de planes para reutilizar infraestructura de centros de datos previamente operada por Oracle y OpenAI. En el sector financiero, Ares Management limitará los retiros en uno de sus fondos tras un aumento significativo en solicitudes de reembolso. Por su parte, Apple evalúa una renovación estratégica en inteligencia artificial centrada en mejoras de Siri y cambios en su sistema operativo iOS.

Análisis US100

El precio se ha mantenido relativamente estable en torno a la zona correspondiente al 61,8% de retroceso de Fibonacci, ubicada cerca de los 24.146 puntos, lo que sugiere una fase de consolidación tras el impulso previo. Este nivel actúa actualmente como una referencia técnica relevante, donde la presión compradora ha logrado sostener al índice, aunque sin una ruptura decisiva al alza. Si el precio consigue afirmarse por encima de esta área con suficiente volumen, aumentan las probabilidades de una extensión del movimiento alcista hacia la siguiente resistencia en torno a los 24.326 puntos.

Por el contrario, la incapacidad de mantener este nivel podría interpretarse como una señal de debilidad en el corto plazo. En ese escenario, una ruptura de los soportes más cercanos abriría espacio para una corrección más profunda en la zona de los 23.653 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El precio ha respetado la estructura de giro formada en la región de los 4.216 puntos, consolidando este nivel como un pivote clave dentro de la dinámica actual. Esta zona ha demostrado ser relevante en términos técnicos, actuando como soporte. Mientras el precio se mantenga por encima de este nivel, se refuerza el escenario de continuidad alcista, con potencial de extensión hacia la zona de los 4.735 puntos, donde se ubica una resistencia de mayor importancia.

Por otro lado, una ruptura clara por debajo de los 4.216 puntos podría debilitar la estructura vigente, dando paso a un escenario más correctivo. En ese caso, aumentaría la probabilidad de que el precio busque niveles inferiores, en torno a los 4.094 puntos.

Fuente: xStation5