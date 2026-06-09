Oro y plata: ¿sobreventa o corrección?

- Analizamos la reciente presión sobre el oro y la plata, revisando si los niveles actuales apuntan a una condición de sobreventa con potencial de rebote o si aún existe espacio para una corrección más profunda en los metales preciosos.
- Analizamos la reciente presión sobre el oro y la plata, revisando si los niveles actuales apuntan a una condición de sobreventa con potencial de rebote o si aún existe espacio para una corrección más profunda en los metales preciosos.
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