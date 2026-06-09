  
17:06 · 9 de junio de 2026

Oro y plata: ¿sobreventa o corrección?

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Analizamos la reciente presión sobre el oro y la plata, revisando si los niveles actuales apuntan a una condición de sobreventa con potencial de rebote o si aún existe espacio para una corrección más profunda en los metales preciosos.

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