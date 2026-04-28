Cierre de mercado: Bolsas caen y petróleo repunta por incertidumbre geopolítica antes de decisión de tasas

La jornada estuvo marcada por un tono de mayor cautela en los mercados, donde el principal catalizador fue la incertidumbre geopolítica en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz. En este contexto, las principales bolsas retrocedieron, reflejando una reducción del apetito por riesgo tras el fuerte repunte acumulado durante abril, mientras que los metales preciosos también cayeron ante la expectativa de que los bancos centrales mantengan una postura monetaria restrictiva por más tiempo. En contraste, el petróleo repuntó, impulsado por las preocupaciones sobre la oferta energética, las restricciones en Ormuz y la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP+. Todo esto ocurre en la antesala de una jornada clave, en la que se conocerá la decisión de tasas de interés y una nueva ronda de resultados empresariales, factores que podrían definir la dirección de corto plazo para los mercados.

Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: El foco geopolítico sigue centrado en la guerra entre Estados Unidos e Irán y en los posibles escenarios de salida del conflicto. Las agencias de inteligencia estadounidenses estarían evaluando cómo reaccionaría Teherán si Donald Trump declarara una victoria unilateral, mientras mediadores en Pakistán esperan una propuesta iraní revisada para poner fin a la guerra. La propuesta anterior, que planteaba primero el cese del conflicto y luego discutir el programa nuclear, no habría sido aceptada por Trump. En paralelo, Irán estaría enfrentando dificultades internas de coordinación política, mientras el estrecho de Ormuz continúa siendo un punto crítico para los mercados energéticos, aunque un buque cisterna japonés logró cruzarlo sin interferencias.



Estados Unidos: La confianza del consumidor estadounidense mejoró levemente en abril y alcanzó su nivel más alto del año, apoyada por una visión más optimista del mercado laboral y por cierta estabilización tras el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El índice del Conference Board subió a 92,8, por encima de lo esperado, aunque las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen elevadas y casi la mitad de los consumidores prevé tasas de interés más altas en el próximo año. En el mercado inmobiliario, los precios de las viviendas en las 20 principales ciudades registraron una caída mensual en febrero, moderando el avance interanual al 0,9%, su menor ritmo desde julio de 2023.



Europa: En Europa, la atención se centró en Hungría, donde el gobernador del banco central, Mihaly Varga, pidió cautela frente al plan del nuevo gobierno de avanzar hacia la adopción del euro. Aunque el líder Peter Magyar busca acercar nuevamente al país a Europa y eventualmente integrarlo a la moneda común, el calendario dependerá de una evaluación del estado de la economía tras 16 años de gobierno de Viktor Orban. Las autoridades monetarias advierten que una transición demasiado rápida podría generar efectos económicos no deseados.



China: China estaría próxima a reanudar las exportaciones de combustible para aviones, diésel y gasolina, una medida relevante para los mercados energéticos globales en un contexto de elevada tensión geopolítica y restricciones de suministro vinculadas al conflicto en Oriente Medio.



Brasil: La inflación en Brasil repuntó menos de lo esperado a comienzos de abril, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el Banco Central avance con otro recorte moderado de tasas. Los precios al consumidor subieron 0,89% mensual, por debajo del 0,98% esperado, mientras la inflación anual alcanzó 4,37%. Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio, el aumento del petróleo y una economía más fuerte de lo previsto podrían limitar el margen de relajación monetaria. Además, el gobierno de Luiz Lula da Silva planea lanzar un programa para renegociar más de 100.000 millones de reales en deuda de los hogares, con el objetivo de apoyar el consumo antes de las elecciones, aunque la medida podría aumentar las presiones inflacionarias.



Petróleo: El mercado petrolero enfrentó un fuerte impacto tras la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP y la OPEP+, una medida que el país calificó como soberana y alineada con su estrategia energética de largo plazo. Las autoridades emiratíes señalaron que la decisión busca otorgar mayor flexibilidad para responder a las necesidades futuras de energía, crudo, petroquímicos y gas. En contraste, Irak afirmó que no tiene planes de salir del grupo y defendió la importancia de una OPEP fuerte para mantener precios estables. En Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina subió a 4,18 dólares por galón, mientras el petróleo se mantiene cerca de los 100 dólares por barril.



Oro: El oro retrocedió pese a la persistente tensión en el estrecho de Ormuz y los esfuerzos diplomáticos para resolver la guerra entre Estados Unidos e Irán. La crisis energética derivada del conflicto ha elevado los riesgos inflacionarios, reforzando la posibilidad de que los bancos centrales mantengan las tasas de interés elevadas durante más tiempo o incluso consideren nuevas alzas. En ese contexto, el oro al contado cayó a 4.570,19 dólares por onza, mientras los operadores seguían de cerca las decisiones de política monetaria de varios países.



Acciones: Las acciones de Spotify cayeron con fuerza después de que las previsiones de beneficio operativo para el segundo trimestre no cumplieran con las expectativas de los inversionistas, lo que generó una reacción negativa del mercado pese al desempeño reciente de la compañía.

Análisis US100

El precio ha retrocedido desde sus máximos en torno a los 27.500 puntos, encontrando soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, ubicado en la zona de los 27.025 puntos. Este nivel ha funcionado como un soporte dinámico, en un contexto donde el indicador MACD también se aproxima a zonas de soporte desde las cuales previamente se han originado estructuras de giro. En este escenario, dicho nivel continúa siendo clave para la evolución del precio en el corto plazo.



Mientras el precio se mantenga por sobre los 27.025 puntos, no se descarta la formación de una estructura de giro alcista, cuya primera resistencia relevante se ubica en los 27.392 puntos, seguida por una zona de mayor relevancia en torno a los 27.496 puntos. Por el contrario, una ruptura sostenida por debajo de este soporte podría habilitar una extensión de las caídas, teniendo como siguiente nivel pivote de importancia la región de los 26.548 puntos.

Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El precio del petróleo ha registrado una sesión alcista, aunque con mayor volatilidad, manteniendo vigente su estructura de canal al alza. En este contexto, la zona de los 105,62 se posiciona como una resistencia clave, al coincidir con una estructura de giro relevante que el mercado aún no logra superar de forma consistente.

En caso de que el precio logre consolidarse por sobre este nivel, se podría observar una aceleración del movimiento alcista, con un siguiente punto pivote de mayor relevancia en torno a los 117,87. Por el contrario, una incapacidad para sostenerse sobre esta resistencia podría derivar en un retroceso, llevando al precio a testear nuevamente la zona de soporte ubicada en los 87,56.

Fuente: xStation5