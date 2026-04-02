Cierre de mercado: Bolsas recortan pérdidas tras posible acuerdo Irán-Omán sobre el Estrecho de Ormuz

Los mercados cerraron una jornada marcada por la volatilidad y dominada por el conflicto en Medio Oriente. Las bolsas abrieron con caídas fuertes tras un discurso de Trump que no logró transmitir señales de una resolución cercana, pero recortaron buena parte de las pérdidas después de conocerse que Irán está elaborando un protocolo con Omán para regular el tráfico por el Estrecho de Ormuz mediante el cobro de peajes, lo que el mercado interpretó como un primer paso hacia una reapertura parcial del paso marítimo. El petróleo tuvo un comportamiento extremo: el Brent físico tocó los 141 dólares por barril (su nivel más alto desde 2008) antes de corregir con esa noticia, mientras que el oro y la plata retrocedieron presionados por el fortalecimiento del dólar y el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro. En el plano macroeconómico, el panorama se complicó y el FMI advirtió que la Reserva Federal tiene poco margen para bajar tasas este año, la Fed de Atlanta revisó a la baja su estimación de crecimiento, y desde el Banco Central Europeo se señaló que el próximo movimiento en tasas probablemente será al alza, confirmando que la guerra está empujando a los bancos centrales en la dirección contraria a la que esperaban los mercados.



Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: La escalada en Medio Oriente se intensifica con ataques a infraestructura crítica (puentes, refinerías y centros logísticos) y la participación de actores regionales como Hezbolá y los hutíes. Inteligencia estadounidense señala que Irán no percibe incentivos para negociar al considerarse en posición estratégica favorable, lo que reduce las posibilidades de una desescalada rápida. No obstante, el clima mejoró parcialmente tras el anuncio de Irán sobre la fijación de peajes para el tránsito por el estrecho de Ormuz y la elaboración de un protocolo conjunto con Omán para regular el paso marítimo.

Estados Unidos: Los recortes de empleo en marzo alcanzaron 60.620, un alza del 25% frente a febrero, pero un 78% menos que en marzo de 2025. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 202.000, cerca de mínimos históricos. La Fed de Atlanta revisó a la baja su estimación del PIB del primer trimestre a 1,64% desde 1,95%. El FMI advirtió que la Fed tiene escaso margen para recortar tasas en 2026, proyectando apenas una reducción hacia fin de año, dado que la inflación no alcanzaría el objetivo del 2% hasta la primera mitad de 2027. Logan (Fed) subrayó la urgencia de volver al 2% de inflación y señaló vulnerabilidades contenidas en el crédito privado, mientras que las ganancias de productividad por IA aún no se materializan en la economía.

Europa: Villeroy (BCE) indicó que el escenario actual se acerca más al intermedio adverso que al base, con expectativas de inflación de mercado al alza. Afirmó que es prematuro fijar un calendario, pero que el próximo movimiento en tasas clave muy probablemente será al alza, dejando claro que el BCE tiene capacidad para actuar cuando sea necesario.

Petróleo: El Brent físico alcanzó niveles cercanos a los $141/barril, máximos desde 2008, impulsado por el riesgo geopolítico y la disrupción logística. Los precios corrigieron parcialmente tras los reportes de coordinación entre Irán y Omán para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque el mercado sigue extremadamente sensible a titulares, reflejando una prima de riesgo elevada sobre el suministro energético global.

Metales: El oro y la plata retrocedieron tras el discurso de Trump, centrado en el conflicto con Irán y en la posibilidad de una ola de ataques significativos sobre infraestructura energética iraní en las próximas semanas. Irán respondió que continuará la guerra hasta lograr una victoria total. La combinación de mayores precios del petróleo, fortalecimiento del dólar por alza en rendimientos del Tesoro y temores inflacionarios presiona tanto a la renta variable como a los metales preciosos.

Acciones: Blue Owl Capital limitó los reembolsos en dos de sus principales fondos de crédito privado tras solicitudes masivas de retiro (21,9% en OCIC y un 40,7% en OTIC), niveles sin precedentes en una industria de aproximadamente $1,8 billones. Por su parte, Tesla entregó 358.023 vehículos en el primer trimestre, por debajo de las expectativas de 372.000 unidades, marcando el segundo trimestre consecutivo incumpliendo las proyecciones de Wall Street.

Análisis US100

El US100 encontró soporte en el retroceso del 50% de Fibonacci (23.659), nivel desde el cual inició un repunte impulsivo que llevó al precio hasta la zona de los 24.353, correspondiente a los máximos previos. Sin embargo, este nivel ha actuado como una resistencia firme que el precio no ha logrado superar, generando rechazo en esa área y frenando el impulso alcista de corto plazo.

A nivel de indicadores, el MACD se mantiene en territorio positivo, lo que sugiere que el sesgo alcista aún no se ha agotado. Si el precio logra consolidar por encima de los 24.353, la siguiente resistencia de relevancia se ubica en los 24.766. No obstante, en caso de que el impulso pierda fuerza y se confirme un rechazo en la zona actual, se abriría la puerta a un movimiento correctivo de mayor magnitud, con el soporte clave situado en los 22.962, nivel que representa el piso estructural del rango vigente.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro alcanzó el retroceso del 61,8% de Fibonacci ubicado en los 4.798, nivel desde el cual se generó una caída impulsiva que llevó al precio por debajo de sus medias móviles de largo plazo. Este máximo se consolida como un punto pivote de relevancia técnica, y mientras el precio se mantenga por debajo de dicho nivel, el sesgo se inclina hacia una continuación de la presión bajista, con un soporte clave situado en el rango comprendido entre los 4.482 y los 4.416.

No obstante, en caso de que el precio logre recuperar impulso y genere un nuevo máximo por encima de los 4.798, se abriría un escenario de extensión alcista dentro del movimiento correctivo, con la siguiente resistencia de relevancia ubicada en los 4.964, correspondiente al retroceso del 76,4% de Fibonacci. A nivel de indicadores, el MACD muestra una pérdida de momento con una tendencia descendente, lo que por el momento respalda el escenario de mayor debilidad en el corto plazo.

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Fuente: xStation5