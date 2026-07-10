Cierre de Mercado: La semana termina con tono positivo. SK Hynix sube un 14% en el Nasdaq. La energía retrocede (10.07.2026)

- El optimismo por el debut de SK Hynix y la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán impulsó a Wall Street, mientras el sector tecnológico volvió a liderar las ganancias.
- Los precios del petróleo y el gas natural retrocedieron tras señales de desescalada en Medio Oriente, mientras el informe WASDE favoreció un avance generalizado de las materias primas agrícolas.
- Bitcoin y Ethereum cerraron la semana al alza, reflejando un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros.
- El optimismo por el debut de SK Hynix y la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán impulsó a Wall Street, mientras el sector tecnológico volvió a liderar las ganancias.
- Los precios del petróleo y el gas natural retrocedieron tras señales de desescalada en Medio Oriente, mientras el informe WASDE favoreció un avance generalizado de las materias primas agrícolas.
- Bitcoin y Ethereum cerraron la semana al alza, reflejando un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros.
Acciones de Estados Unidos y sentimiento del mercado
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Los futuros de los índices estadounidenses avanzan ligeramente gracias al optimismo en torno a la tecnología y la geopolítica: Los futuros de Wall Street cerraron con ligeras ganancias, impulsados por el entusiasmo generado por el debut de SK Hynix y por el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos aceptó reanudar las conversaciones solicitadas por Irán. Los futuros del Dow Jones (US30) y del S&P 500 (US500) avanzaron un 0,3%, mientras que los del Nasdaq 100 (US100) subieron un 0,25%. En contraste, los futuros del Russell 2000 (US2000) retrocedieron un 0,45%.
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Los ADR de SK Hynix se disparan un 14% en su histórico debut en Nueva York: Los American Depositary Receipts (ADR) del gigante surcoreano de semiconductores subieron un 14%, hasta los 170 dólares, durante la sesión del viernes. La compañía recaudó un récord de 26.500 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en la historia del mercado estadounidense. La negociación regular comenzará el lunes bajo el ticker SKHY.
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Meta sube un 5,5% tras anunciar la producción de chips propios y planes para monetizar su capacidad de procesamiento: Las acciones de la matriz de Facebook avanzaron tras conocerse que comenzará la producción de sus propios chips para inteligencia artificial (IA) en septiembre, en colaboración con Broadcom y TSMC. La estrategia también contempla monetizar el exceso de capacidad de procesamiento para optimizar los costos de sus centros de datos y reducir su dependencia de la infraestructura de NVIDIA.
Mercados europeos
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Las principales bolsas europeas cierran el viernes con un moderado optimismo: Los mercados europeos finalizaron la sesión con ganancias moderadas, liderados por el FTSE 100 (UK100) del Reino Unido y el FTSE MIB (ITA40) de Italia, ambos con avances del 0,7%. El CAC 40 (FRA40) francés subió un 0,25%, mientras que el DAX (DE40) alemán terminó prácticamente sin cambios.
Economía y bancos centrales
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El empleo en Canadá supera las expectativas, aunque refleja el impacto de las tensiones comerciales: La economía canadiense creó 18.000 empleos en junio, reduciendo la tasa de desempleo hasta un 6,5%, mejor de lo esperado. Sin embargo, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por empleos a tiempo parcial, mientras que el sector manufacturero perdió 17.000 puestos de trabajo debido al impacto de los aranceles estadounidenses. Aunque los datos impulsaron al dólar canadiense un 0,25% frente al dólar estadounidense, es poco probable que modifiquen la postura de política monetaria del Banco de Canadá.
Mercado de divisas (FX)
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El índice del dólar retrocede hacia un soporte mientras el yen lidera las ganancias del G10: El Índice del Dólar (USDIDX) cayó un 0,1% hasta su soporte local cercano a 100,600, respondiendo a la disminución de las tensiones geopolíticas tras el acercamiento entre Estados Unidos e Irán. El yen japonés fue la divisa con mejor desempeño dentro del G10, con caídas del 0,5% tanto en el USDJPY como en el EURJPY, después de que el ministro de Finanzas de Japón anunciara planes para incentivar a los fondos nacionales a invertir en activos locales. El mayor apetito por el riesgo también impulsó al dólar australiano (AUDUSD: +0,3%) y al dólar neozelandés (NZDUSD: +0,4%), mientras que el EURUSD terminó prácticamente sin cambios en 1,1430.
Materias primas, energía y agricultura
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Los mercados energéticos retroceden tras señales de desescalada: Tanto el petróleo como el gas natural cerraron la semana con pérdidas después de que la Casa Blanca suavizara su postura hacia Irán. El Brent cayó un 0,6% hasta 75,60 dólares por barril, el WTI retrocedió un 1% hasta 71,10 dólares, mientras que los futuros del gas natural estadounidense (NATGAS) descendieron un 2,8%, en línea con la caída cercana al 2% registrada en los contratos europeos.
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El informe WASDE impulsa un avance generalizado en las materias primas agrícolas: El último informe WASDE mostró existencias finales inferiores a las esperadas para el maíz (1.790 millones frente a 1.889,5 millones previstos) y la soya (310 millones frente a 335 millones estimados). En contraste, las existencias finales de trigo (722 millones) y algodón (4,1 millones) superaron las previsiones del mercado. A pesar de este panorama mixto, el conjunto del sector agrícola cerró con ganancias: el maíz subió un 2%, la soya avanzó un 1%, el trigo ganó un 3,5% y el algodón un 0,7%.
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El oro cae un 0,4% hasta 4.100 dólares por onza, mientras que la plata retrocede un 0,35% hasta 53,77 dólares por onza.
Criptomonedas
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Los activos digitales cierran la semana con ganancias: Las principales criptomonedas acompañaron el mayor apetito por el riesgo observado en los mercados. Bitcoin (BTC) avanzó un 1,15% hasta situarse en torno a los 64.000 dólares, mientras que Ethereum (ETH) superó ese desempeño con un alza del 2,6%, alcanzando los 1.795 dólares.
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