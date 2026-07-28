Cierre de mercado: ¿Rotación de mercado o inicio de algo más?

- Persisten las tensiones en Ormuz y el mar Rojo, aunque las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán mantienen expectativas de desescalada.
- El petróleo y el oro cayeron ante la reducción del riesgo geopolítico y la expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal.
- Estados Unidos mostró menor confianza del consumidor, mientras Europa y Brasil sorprendieron positivamente con menor desempleo e inflación más moderada.
- Persisten las tensiones en Ormuz y el mar Rojo, aunque las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán mantienen expectativas de desescalada.
- El petróleo y el oro cayeron ante la reducción del riesgo geopolítico y la expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal.
- Estados Unidos mostró menor confianza del consumidor, mientras Europa y Brasil sorprendieron positivamente con menor desempleo e inflación más moderada.
La sesión estuvo marcada por una rotación de capital desde las grandes empresas de semiconductores hacia sectores más defensivos y sensibles al ciclo económico. Aunque la caída de los fabricantes de chips presionó al Nasdaq 100, el avance de otras áreas del mercado impulsó al Dow Jones y llevó al S&P 500 de igual ponderación a máximos históricos. Al mismo tiempo, el fuerte descenso del petróleo redujo las preocupaciones inflacionarias, favoreció la caída de los rendimientos de los bonos y reforzó el apetito por activos distintos a la tecnología, mientras los inversionistas esperan la decisión de la Reserva Federal y los resultados de Microsoft, Meta, Apple y Amazon.
Noticias Claves
- Geopolítica: La tensión en Oriente Medio continúa concentrada en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. Irán mantiene su amenaza de restringir el tránsito por Ormuz si no se aceptan sus condiciones, mientras los hutíes intensifican sus ataques en el mar Rojo, obligando a varios buques a modificar sus rutas. Paralelamente, Estados Unidos e Irán sostienen negociaciones indirectas con mediación regional para reactivar un acuerdo que permita normalizar el comercio marítimo, aunque persisten diferencias importantes sobre el control de las rutas, las tasas de tránsito y las sanciones.
- Estados Unidos: Los datos económicos mostraron señales mixtas, con un deterioro de la confianza del consumidor, que cayó a 90,8 frente al 92,4 esperado, y una moderación en la creación de empleo privado semanal de ADP, con 15.000 nuevos puestos. Por su parte, el índice manufacturero de la Fed de Richmond mejoró ligeramente hasta 5, aunque quedó por debajo de la previsión de 6, reforzando la percepción de una economía que pierde impulso de forma gradual.
- Europa: Los indicadores europeos presentaron una evolución favorable, con la confianza del consumidor en Francia subiendo a 86 puntos, por encima de la previsión de 85, mientras que la tasa de desempleo en España descendió al 9,87% en el segundo trimestre, mejorando tanto frente al 10,10% esperado como respecto al 10,83% anterior.
- Brasil: La inflación de mediados de mes continuó moderándose en julio, con una variación anual del 4,52%, por debajo del 4,67% esperado y del 4,80% previo. En términos mensuales, el avance fue de apenas 0,06%, muy inferior al 0,19% previsto y al 0,41% anterior.
- Petróleo: El petróleo registró su peor racha de tres días en más de seis años ante las señales de desescalada entre Estados Unidos e Irán y la ausencia de nuevos ataques. Al mismo tiempo, fuentes de la OPEP+ indican que el grupo podría suspender los aumentos de producción después de septiembre y mantener estable la oferta durante el resto de 2026.
- Oro: El oro retrocedió hasta un 1,6% y cotizó por debajo de los 4.020 dólares por onza, presionado por la expectativa de la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal y por una reducción temporal de las tensiones en Oriente Medio.
- Café: Los precios del café subieron con fuerza debido a los retrasos en la cosecha brasileña y a la caída de los inventarios certificados de la Bolsa ICE. Aunque Brasil podría alcanzar una cosecha récord, los problemas inmediatos de oferta, calidad y logística siguen sosteniendo los precios, con la zona de 350 a 360 centavos por libra como nivel técnico clave para definir la próxima tendencia.
- Acciones: Moonshot estaría buscando adquirir chips adicionales Nvidia Blackwell, según The Information.
Análisis US100
El precio encontró soporte en la región de los 27.588 puntos, desde donde ha desarrollado una estructura de giro y comienza a aproximarse a su media móvil de largo plazo. Además, el MACD presenta una divergencia alcista, lo que podría anticipar una moderación de la presión bajista en el corto plazo. En este contexto, la zona de los 27.588 puntos continúa siendo la referencia clave para la estructura actual.
Si el precio logra consolidarse sobre este nivel, podría extender la recuperación hacia un pivote relevante en torno a los 28.757 puntos. En cambio, una pérdida del soporte de los 27.588 puntos podría ampliar nuevamente la presión bajista, con una siguiente zona de apoyo relevante en torno a los 27.034 puntos.
Fuente: xStation5
Análisis GOLD
El oro logró mantener su soporte en torno a los 4.021 puntos, zona que coincide con el retroceso del 76,4% de Fibonacci. A nivel técnico, la divergencia alcista en el MACD sigue presente, aunque el precio aún se mantiene por debajo de su media móvil, por lo que esta región continúa siendo la referencia clave de corto plazo.
Si el precio comienza a mostrar una estructura más constructiva y logra sostenerse sobre los 4.021 puntos, podría desarrollar un giro en busca de los 4.165 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte indicaría una mayor presión bajista, con una zona de apoyo relevante en torno a los 3.943 puntos.
Fuente: xStation5
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