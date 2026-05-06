Cierre de mercado: S&P 500 y Nasdaq alcanzan nuevos máximos históricos liderados por semiconductores

La sesión estuvo marcada por un mayor apetito por riesgo ante señales de desescalada geopolítica entre Estados Unidos e Irán, con expectativas de un posible acuerdo que permitiría reabrir gradualmente el estrecho de Ormuz y aliviar las tensiones sobre el suministro energético. Este escenario impulsó a las bolsas globales hacia nuevos máximos, mientras el petróleo retrocedió por debajo de los niveles recientes, reduciendo temores inflacionarios y favoreciendo una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. En renta variable, el repunte fue liderado por sectores de crecimiento, con especial fortaleza en semiconductores, apoyados por resultados corporativos sólidos, mejores perspectivas de demanda tecnológica y un entorno de tasas menos restrictivo.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La sesión estuvo marcada por la tensión persistente entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, con una tregua cada vez más frágil aunque aún no formalmente rota. EE.UU. mantuvo el bloqueo naval sobre puertos iraníes, inutilizó un buque con bandera iraní que intentó desafiarlo y reiteró que seguirá ejerciendo presión mientras busca avances en las negociaciones sobre el programa nuclear. Irán, por su parte, endureció su postura, calificó las demandas estadounidenses como “imposibles”, exigió el levantamiento del bloqueo para retomar conversaciones y mantuvo sus amenazas sobre la navegación regional. Los ataques y contraataques en el Golfo, con impacto sobre Emiratos, buques mercantes y terminales energéticas, mantuvieron a Ormuz como el principal foco geopolítico global por sus implicancias sobre energía, inflación, tasas y apetito por riesgo.

Estados Unidos: Los datos laborales mostraron una creación de empleo ADP de 109.000 puestos, por debajo de la previsión de 120.000, aunque por encima del dato previo revisado a 61.000 . En paralelo, Alberto Musalem, presidente de la Fed de St. Louis, reforzó un tono prudente al señalar que la incertidumbre económica y monetaria sigue siendo elevada, y que existen escenarios plausibles tanto para subidas como para bajas de tasas. Sin embargo, destacó que los riesgos se están inclinando más hacia la inflación que hacia el empleo, con una inflación aún significativamente por encima del objetivo de 2%. También advirtió que, más allá de aranceles y shocks petroleros, la inflación subyacente requiere atención.

Japón: El yen registró un fuerte salto durante la sesión y alcanzó un máximo de 10 semanas, reavivando las especulaciones sobre una posible intervención oficial de Japón en el mercado cambiario. La moneda llegó a apreciarse cerca de 1,8% en apenas media hora, un movimiento abrupto que elevó la atención del mercado sobre la postura de las autoridades japonesas frente a la volatilidad cambiaria.

Petróleo: El mercado petrolero estuvo condicionado por la tensión geopolítica en Medio Oriente y por señales de restricción en la oferta. Según una encuesta, la producción de la OPEP cayó en abril a un nuevo mínimo de 36 años debido al impacto de la guerra, reforzando la sensibilidad del mercado ante cualquier interrupción adicional en la región. Aun así, las expectativas de una posible tregua entre Estados Unidos e Irán presionaron al crudo a la baja durante parte de la sesión, al reducir temporalmente los temores de disrupciones severas en el suministro. En energía, los inventarios de crudo de la EIA cayeron 2,314 millones de barriles, menos que la baja esperada de 3,419 millones.

Brasil: El Banco Central de Brasil intervino en el mercado cambiario mediante una compra de dólares a futuro por USD 500 millones a través de swaps reversos, en la primera operación de este tipo en una década. La autoridad monetaria aprovechó la fortaleza reciente del real para reducir el stock de derivados utilizados previamente para suavizar movimientos excesivos del tipo de cambio.

Soja: Argentina buscó evitar una interrupción en sus exportaciones de soja hacia Europa luego de que Países Bajos rechazara cargamentos de harina de soja por la detección de la variedad transgénica HB4. Esta variedad está aprobada en Argentina y China, pero no en la Unión Europea, lo que generó preocupación sobre posibles trabas comerciales y la necesidad de contener el impacto sobre el flujo exportador argentino.

Metales: Los metales preciosos tuvieron una sesión de fuertes subidas, impulsados por la caída del petróleo y el descenso de los rendimientos de los bonos ante mayores expectativas de una tregua entre Estados Unidos e Irán. También subieron el platino y el paladio. En metales industriales, las exportaciones chinas, especialmente de aluminio, se vieron favorecidas por la guerra en Oriente Medio, que redujo la oferta regional y elevó la demanda de productos vinculados a tecnologías limpias en un contexto de altos precios de combustibles fósiles.

Acciones: La temporada de resultados del 1T26 en el S&P 500 sorprendió positivamente pese al contexto macroeconómico desafiante. El porcentaje de compañías que superó estimaciones se ubicó en la franja alta del 80%, claramente por encima del promedio histórico de 74% entre 2006 y 2019, mientras que el crecimiento combinado de ganancias rondó 25% interanual, más del doble de la mediana histórica fuera de recesión. Entre las principales compañías, AMD repuntó con fuerza por mejores perspectivas ligadas al gasto en centros de datos, Nvidia adquirió derechos sobre acciones de Corning por USD 500 millones como parte de una alianza para expandir infraestructura de inteligencia artificial, Super Micro Computer subió tras mejorar márgenes y previsiones de beneficios, y Disney superó expectativas gracias a una mayor rentabilidad en streaming, el impulso de nuevas películas y el aumento del gasto en parques, complejos turísticos y cruceros.

Análisis US100

El precio ha mantenido una estructura claramente alcista, destacando una ruptura significativa tanto de la resistencia previa como del canal en el que se encontraba contenido, lo que sugiere una aceleración en el impulso del movimiento. No obstante, el indicador MACD presenta una divergencia bajista y se posiciona en zonas de resistencia relevantes, lo que introduce señales de cautela en el corto plazo. En este escenario, el nivel de 28.328 puntos se establece como referencia clave para evaluar la solidez de la estructura observada durante la sesión.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 28.328 puntos, se mantiene la posibilidad de una extensión del movimiento alcista, con una resistencia técnica en torno a los 29.077 puntos, correspondiente a la extensión del 238,2% de Fibonacci. Por el contrario, una ruptura a la baja de este soporte podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor magnitud, con un potencial retroceso hacia la zona de los 27.953 puntos.

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Análisis SILVER

La plata ha mantenido una estructura de canal alcista bien definida. Tras registrar un mínimo el 29 de abril, el precio ha desarrollado un impulso significativo, acumulando un alza cercana al 10%, lo que refuerza el sesgo positivo en el corto plazo. Actualmente, busca consolidarse por sobre el nivel de 76,9, el cual se establece como referencia clave dentro de la estructura vigente.

Una superación y posterior consolidación sobre los 76,9 puntos podría habilitar una extensión del movimiento dentro del canal alcista, con una proyección hacia la resistencia ubicada en torno a los 82,8. No obstante, en caso de observarse un rechazo en esta zona, no se descarta el desarrollo de una fase correctiva, que podría llevar al precio hacia la parte baja del canal, donde el soporte más relevante se sitúa en los 72,6.



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