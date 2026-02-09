Cierre de mercado: Tecnología lidera la sesión mientras el mercado espera datos económicos de EE.UU.

- Las acciones tecnológicas lideraron la sesión, impulsadas por compañías vinculadas a inteligencia artificial, mientras los mercados digieren señales de desinflación en EE. UU. y se preparan para datos clave de empleo e inflación. En paralelo, el petróleo sube por riesgo geopolítico en el Estrecho de Ormuz y los metales muestran rebotes técnicos, destacando la plata y el oro.
Conclusiones clave:
EE.UU. y tasas: Las señales de desinflación se consolidan: las expectativas de inflación del consumidor cayeron y los rendimientos de los T-Bills se mantuvieron contenidos, con una baja en el tramo de 6 meses, reforzando un sesgo hacia condiciones financieras más benignas en el corto plazo.
Geopolítica y commodities: La advertencia de EE.UU. sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz reactivó la prima de riesgo en energía, sosteniendo al petróleo; en metales, el repunte del oro y la fuerte alza de la plata reflejan un rebote técnico tras recientes caídas y un retorno por encima de niveles clave de tendencia.
Acciones: La presión regulatoria y legal afectó a Hims & Hers, mientras Novo Nordisk se fortaleció por expectativas de menor competencia y anunció recompra; el M&A sigue activo con la compra de Orna por Eli Lilly y Alphabet evalúa emitir deuda a 100 años.
En la primera sesión de la semana, las acciones tecnológicas lideraron los avances, impulsadas por compañías vinculadas a inteligencia artificial. Oracle destacó con un repunte cercano al 10%. La atención se centra en los próximos datos de empleo e inflación de EE.UU. En metales, la plata lideró las ganancias, mientras el oro también mostró fuerza. Bitcoin se movió alrededor de USD 70.000, y el petróleo subió por una mayor prima de riesgo geopolítico.
Noticias Claves:
EE.UU.: Expectativas de inflación del consumidor retrocedieron a 3,1% desde 3,4% y los T-Bills a 6 meses bajaron a 3,50%.
Japón: Acciones avanzaron a máximos tras la victoria electoral de Sanae Takaichi, impulsando expectativas de gasto gubernamental en industrias estratégicas.
Europa: François Villeroy de Galhau renunció como gobernador del Banco de Francia; en Reino Unido, el líder laborista escocés pidió la renuncia de Starmer por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EE.UU.
Oil: El petróleo subió tras la advertencia estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz.
Metales: Oro +1,8%, plata +7%, ambos por encima de su EMA de 50 días.
Chile: Superávit comercial de USD 3.800 millones en enero, impulsado por minería y cobre.
México: Inflación subyacente se aceleró a 4,52%.
Acciones: Hims & Hers bajo presión por investigaciones regulatorias y demandas de patentes; Eli Lilly compra Orna por USD 2.400 millones; Alphabet evalúa bono a 100 años.
Análisis US100:
Tras respetar soporte de 38,2% de Fibonacci y su media de largo plazo, el Nasdaq 100 superó la resistencia en 25.347 puntos. Una consolidación por encima podría extender el rally hacia 26.033 puntos; de no ser así, el soporte clave se ubica en 24.705 puntos.
Análisis GOLD:
El oro confirmó un giro alcista en 4.653 y ahora se acerca a la resistencia de 5.093 puntos. Mantenerse por encima de ese nivel podría llevarlo a 5.325, mientras que un rechazo podría activar un retroceso hacia 4.821 (61,8% de Fibonacci).
Previa IPC de EE. UU.
