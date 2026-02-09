Leer más
17:05 · 9 de febrero de 2026

Cierre de mercado: Tecnología lidera la sesión mientras el mercado espera datos económicos de EE.UU.

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • Las acciones tecnológicas lideraron la sesión, impulsadas por compañías vinculadas a inteligencia artificial, mientras los mercados digieren señales de desinflación en EE. UU. y se preparan para datos clave de empleo e inflación. En paralelo, el petróleo sube por riesgo geopolítico en el Estrecho de Ormuz y los metales muestran rebotes técnicos, destacando la plata y el oro.

Conclusiones clave:

  • EE.UU. y tasas: Las señales de desinflación se consolidan: las expectativas de inflación del consumidor cayeron y los rendimientos de los T-Bills se mantuvieron contenidos, con una baja en el tramo de 6 meses, reforzando un sesgo hacia condiciones financieras más benignas en el corto plazo.

  • Geopolítica y commodities: La advertencia de EE.UU. sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz reactivó la prima de riesgo en energía, sosteniendo al petróleo; en metales, el repunte del oro y la fuerte alza de la plata reflejan un rebote técnico tras recientes caídas y un retorno por encima de niveles clave de tendencia.

  • Acciones: La presión regulatoria y legal afectó a Hims & Hers, mientras Novo Nordisk se fortaleció por expectativas de menor competencia y anunció recompra; el M&A sigue activo con la compra de Orna por Eli Lilly y Alphabet evalúa emitir deuda a 100 años.

En la primera sesión de la semana, las acciones tecnológicas lideraron los avances, impulsadas por compañías vinculadas a inteligencia artificial. Oracle destacó con un repunte cercano al 10%. La atención se centra en los próximos datos de empleo e inflación de EE.UU. En metales, la plata lideró las ganancias, mientras el oro también mostró fuerza. Bitcoin se movió alrededor de USD 70.000, y el petróleo subió por una mayor prima de riesgo geopolítico.

Noticias Claves:

  • EE.UU.: Expectativas de inflación del consumidor retrocedieron a 3,1% desde 3,4% y los T-Bills a 6 meses bajaron a 3,50%.

  • Japón: Acciones avanzaron a máximos tras la victoria electoral de Sanae Takaichi, impulsando expectativas de gasto gubernamental en industrias estratégicas.

  • Europa: François Villeroy de Galhau renunció como gobernador del Banco de Francia; en Reino Unido, el líder laborista escocés pidió la renuncia de Starmer por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EE.UU.

  • Oil: El petróleo subió tras la advertencia estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz.

  • Metales: Oro +1,8%, plata +7%, ambos por encima de su EMA de 50 días.

  • Chile: Superávit comercial de USD 3.800 millones en enero, impulsado por minería y cobre.

  • México: Inflación subyacente se aceleró a 4,52%.

  • Acciones: Hims & Hers bajo presión por investigaciones regulatorias y demandas de patentes; Eli Lilly compra Orna por USD 2.400 millones; Alphabet evalúa bono a 100 años.

Análisis US100:
Tras respetar soporte de 38,2% de Fibonacci y su media de largo plazo, el Nasdaq 100 superó la resistencia en 25.347 puntos. Una consolidación por encima podría extender el rally hacia 26.033 puntos; de no ser así, el soporte clave se ubica en 24.705 puntos.

Análisis GOLD:
El oro confirmó un giro alcista en 4.653 y ahora se acerca a la resistencia de 5.093 puntos. Mantenerse por encima de ese nivel podría llevarlo a 5.325, mientras que un rechazo podría activar un retroceso hacia 4.821 (61,8% de Fibonacci).

12 de febrero de 2026, 18:05

Previa IPC de EE. UU.
12 de febrero de 2026, 17:46

Resumen diario: La plata se desploma 9%: índices, criptomonedas y metales preciosos bajo presión
12 de febrero de 2026, 17:09

Bolsa de Argentina cae casi 5% pese a aprobación de reforma laboral de Milei
12 de febrero de 2026, 14:29

NASDAQ 100 retrocede 1,5%

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo