Cierre de mercado: Tecnológicas marcan récord en resultados, pero el mercado duda

- La tensión EE. UU.-Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz mantuvieron la presión sobre el mercado, llevando al Brent hasta US$120/barril y reforzando temores de inflación energética.
- La Fed mantuvo las tasas, pero el tono fue más restrictivo, el rango quedó en 3,5%-3,75%, aunque la división interna del comité y el alza de los bonos a 2 años hasta 3,95% impulsaron al dólar y presionaron al oro.
- Resultados tecnológicos sostuvieron el apetito por acciones, Amazon, Google, Meta y Microsoft superaron expectativas, con fuerte tracción en nube, publicidad e IA; destacaron AWS +28% ex-FX, Azure +39% ex-FX y Google Cloud en US$20.030 millones.
- La tensión EE. UU.-Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz mantuvieron la presión sobre el mercado, llevando al Brent hasta US$120/barril y reforzando temores de inflación energética.
- La Fed mantuvo las tasas, pero el tono fue más restrictivo, el rango quedó en 3,5%-3,75%, aunque la división interna del comité y el alza de los bonos a 2 años hasta 3,95% impulsaron al dólar y presionaron al oro.
- Resultados tecnológicos sostuvieron el apetito por acciones, Amazon, Google, Meta y Microsoft superaron expectativas, con fuerte tracción en nube, publicidad e IA; destacaron AWS +28% ex-FX, Azure +39% ex-FX y Google Cloud en US$20.030 millones.
La sesión de hoy estuvo marcada por una combinación de riesgo geopolítico elevado, bancos centrales más cautos y resultados corporativos sólidos. El principal foco siguió siendo la tensión entre Estados Unidos e Irán, con el estrecho de Ormuz bloqueado, el Brent alcanzando los US$120 por barril y reportes de que el CENTCOM tendría preparado un plan de ataques breves si no hay avances diplomáticos.
En política monetaria, la Fed mantuvo las tasas en 3,5%-3,75%, pero el mercado leyó la decisión como más restrictiva por la inédita división interna del comité, lo que impulsó el bono a 2 años hasta 3,95% y fortaleció al dólar; en paralelo, el Banco de Canadá también dejó su tasa sin cambios en 2,25% y Alemania mostró una inflación aún elevada, con IPC de 2,9% interanual.
En materias primas, el petróleo siguió al alza por la restricción de oferta y la caída de inventarios de la EIA de 6,234 millones de barriles, mientras el oro retrocedió presionado por mayores rendimientos y un dólar más fuerte.
A nivel accionario, el tono fue más constructivo, Amazon, Google, Meta y Microsoft superaron expectativas, con fuerte crecimiento en nube, publicidad e inteligencia artificial, destacando AWS con +28% ex-FX, Google Cloud en US$20.030 millones, Meta con EPS de US$10,44 y Azure creciendo 39% ex-FX, lo que ayudó a compensar parcialmente el deterioro del sentimiento macro y geopolítico.
Fuente: xStation5
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