Cierre de mercado: Wall Street encuentra apoyo tras señales de menor riesgo inflacionario

Las acciones subieron durante la sesión, apoyadas por los datos económicos de Estados Unidos y por una percepción de menores presiones inflacionarias, luego de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmara que las preocupaciones sobre la inflación habían disminuido. El mercado también reaccionó positivamente al aumento de la actividad industrial por sexto mes consecutivo, con el índice ISM manufacturero de junio acercándose a su nivel más alto en cuatro años, favorecido por la moderación en el incremento de los costes de los insumos provocados por la guerra. Aunque la mayoría de las empresas del S&P 500 avanzaron, la caída de los fabricantes de chips generó fluctuaciones en el índice. En el plano corporativo, Apple estuvo en el foco por conversaciones para comprar chips a dos empresas chinas de semiconductores incluidas en la lista negra del Pentágono, con el objetivo de mitigar el impacto de la escasez mundial de memoria, mientras que Meta destacó por sus planes para desarrollar una empresa de infraestructura en la nube que ofrecería acceso a potencia informática y modelos de inteligencia artificial, compitiendo directamente con actores como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La tensión entre Estados Unidos e Irán continuó, en medio de conversaciones indirectas en Doha que Washington presenta como constructivas, pero que Teherán niega que constituyan contactos directos. Aunque Donald Trump mantiene públicamente su apuesta por la diplomacia y estaría dispuesto a extender las negociaciones, el vicepresidente JD Vance endureció el tono al advertir que Estados Unidos conserva “opciones” si Irán intenta reconstruir su programa nuclear , amenaza a sus vecinos o desestabiliza el estrecho de Ormuz . El escenario sigue marcado por la desconfianza mutua, presiones internas en ambos países, disputas sobre activos iraníes congelados y condiciones para el tránsito marítimo , lo que mantiene elevado el riesgo de una nueva escalada militar.

Aranceles: En materia comercial, Estados Unidos optó por no renovar formalmente su acuerdo con Canadá y México , inclinándose en cambio por revisiones anuales del T-MEC . Aunque el tratado seguirá vigente durante otra década mientras ninguno de los tres países decida retirarse, la decisión introduce un factor adicional de incertidumbre para las empresas con cadenas de producción integradas en Norteamérica . Este enfoque podría aumentar la cautela en decisiones de inversión, abastecimiento y planificación industrial, especialmente en sectores altamente dependientes del comercio regional .

Estados Unidos: Los datos económicos estadounidenses mostraron señales mixtas, con una creación de empleo privado ADP de 98.000 puestos en junio, por debajo del pronóstico de 120.000 y del dato previo de 122.000 . El sector servicios aportó la mayor parte del crecimiento, con 96.000 empleos , mientras que el sector de bienes apenas sumó 2.000 . En manufactura , el PMI del ISM se ubicó en 53,3 , por debajo de lo esperado, aunque aún en zona de expansión, mientras que el gasto en construcción avanzó 0,1% mensual , en línea con las previsiones. Desde la Reserva Federal (Fed) , Kevin Warsh señaló que el mercado laboral permanece estable, que el crecimiento potencial parece haber aumentado y que la prioridad sigue siendo la estabilidad de precios , aunque destacó que cualquier ajuste al balance de la Fed sería deliberado y comunicado con claridad.

Europa: En Europa , los comentarios del Banco Central Europeo (BCE) reflejaron una postura todavía cautelosa frente a la inflación y los riesgos externos. Kaasik señaló que podría haber mayor claridad sobre la evolución salarial en otoño y consideró razonable esperar una subida adicional de tipos de interés , en un contexto en el que la guerra podría tener efectos más duraderos sobre los precios del petróleo . Por su parte, Christine Lagarde reconoció que, en retrospectiva, uno de sus arrepentimientos fue haber estado demasiado condicionada por la orientación futura (forward guidance) , lo que sugiere una preferencia por mantener mayor flexibilidad en la comunicación y en la toma de decisiones de política monetaria .

Canadá: En Canadá , el gobernador del Banco de Canadá , Tiff Macklem , advirtió que la economía se mantiene débil, mientras la inflación sigue claramente por encima del objetivo. Aun así, señaló que la política monetaria se encuentra en el extremo inferior del rango neutral , aproximadamente en un nivel adecuado para contener las presiones inflacionarias. El mensaje sugiere que el banco central busca equilibrar el deterioro del crecimiento con la necesidad de mantener credibilidad en su lucha contra la inflación.

Petróleo: El mercado petrolero estuvo influido por una caída mayor a la esperada en los inventarios de crudo de la EIA , que retrocedieron en 3,775 millones de barriles frente a una previsión de -2,262 millones . Además, el flujo comercial por el estrecho de Ormuz aumentó considerablemente en las últimas semanas, con apoyo militar estadounidense que habría contribuido a elevar el tránsito de petróleo por encima de los 10 millones de barriles diarios . Washington presiona a Irán para cumplir las disposiciones marítimas del memorando de entendimiento y avanzar hacia un acuerdo de largo plazo que garantice el libre tránsito comercial , manteniendo al estrecho como un punto clave de riesgo geopolítico y energético.

Oro: El oro avanzó durante la jornada mientras los operadores evaluaban las perspectivas de la política monetaria estadounidense tras las declaraciones de Kevin Warsh en la reunión anual de banqueros centrales . El mercado interpretó sus comentarios sobre inflación , balance de la Fed y estabilidad laboral como elementos relevantes para anticipar la trayectoria de las tasas de interés . En este contexto, el metal precioso se benefició de la búsqueda de cobertura ante la incertidumbre monetaria y geopolítica.

Acciones: En renta variable, Meta destacó con una fuerte subida superior al 10% tras conocerse que la compañía desarrolla un negocio de infraestructura en la nube (cloud) para comercializar acceso a recursos informáticos orientados a inteligencia artificial (IA). Apple, por su parte, se mantuvo en el foco tras reportes de conversaciones para adquirir chips de memoria a empresas chinas, en un movimiento relevante para su cadena de suministro tecnológica. En contraste, Walmart cayó hasta su nivel más bajo del año, reflejando presión sobre el sector minorista y una mayor sensibilidad del mercado ante señales de desaceleración del consumo.

Análisis US100

El precio ha llegado a una zona de soporte relevante en los 29.994 puntos, donde la reacción del mercado será clave. A nivel técnico, el MACD mantiene presión bajista, el precio todavía se ubica por debajo de su media móvil de largo plazo, lo que mantiene abierta la posibilidad de una continuidad de la caída desde esta área.

Si el precio perfora este soporte, podría extender la caída hacia los 29.832 puntos y, posteriormente, hacia los 29.197 puntos. En cambio, si logra sostenerse sobre los 29.994 puntos, podría desarrollar una recuperación, con una resistencia de corto plazo relevante en torno a los 30.199 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

Tras la ruptura de la directriz bajista, el precio se aproximó a la resistencia de los 4.145, aunque posteriormente realizó un pullback agresivo. En este contexto, la zona de los 3.963 se mantiene como el soporte más relevante de corto plazo y como la referencia principal.

Si el precio logra sostenerse sobre los 3.963, podría reanudar el avance hacia el punto pivote de los 4.145. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una continuidad de la caída, con siguientes zonas de apoyo en los 3.890 y 3.820.



Fuente: xStation5